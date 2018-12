Circa 150 animalisti - secondo quanto riferisce l'Ansa - hanno manifestato oggi, domenica 9 dicembre, a Siena nell'area ex tiro a segno a Pescaia, a pochi chilometri dalle mura della città, per protestare contro il Palio. Giunti da ogni parte d'Italia a bordo di due autobus e di mezzi privati, con megafono e striscioni, hanno manifestato nel disinteresse generale dei cittadini.A monitorare sulla manifestazione un nutrito cordone di forze dell'ordine. Non si sono registrati disordini e la manifestazione, che doveva durare dalle 12 alle 17 era già terminata attorno alle 16.