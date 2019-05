Palio di Siena, il Comune risolve accordo con Consorzio e Magistrato per le riprese televisive

La giunta comunale ha deciso di procedere alla risoluzione dell'accordo di programma fra Comune, Consorzio per la tutela del Palio e Magistrato delle Contrade per la regolamentazione delle riprese televisive, per i restanti anni 2019 e 2020.Come si legge nell’atto, approvato questo pomeriggio, giovedì 2 maggio, "competendo al Comune la soprintendenza e la direzione dei Palii, spettano allo stesso ente le funzioni di indirizzo e controllo, nonché il ruolo principale nella tutela delle immagini delle Carriere, perché eventi collettivi della città."All’interno del testo della delibera anche la possibilità, da parte dell’amministrazione comunale, di adottare una strategia comunicativa per la valorizzazione delle immagini del Palio che possa affiancare e integrare quella attualmente in essere.