Palio, mercoledì 8 maggio appuntamento con i lavori di addestramento a Mociano

Dopo il rinvio di oggi a causa del maltempo, è previsto per domani, mercoledì 8 maggio, il primo appuntamento con i lavori di l’addestramento dei cavalli da Palio a Mociano.A partire dalle ore 15 in programma sette batterie per un totale di 49 cavalli. I prossimi appuntamenti l’11 e 21 maggio con le corse di addestramento a Monticiano; il 14, 28 maggio e il 6 giugno con i lavori di addestramento a Mociano.1 PORTO ALABE Alessandro Cersosimo Fabrizio Brogi2 TECHERO Luca Paddeu Luca Paddeu3 POLONSKI Enrico Bruschelli Mark Harris Getty4 RIO MANIGOS Giosuè Carboni Maurizio Carboni5 ROMBO DE SEDINI Federico Arri Augusto Posta6 TEMPESTA DA CLODIA Andrea Chessa Giuliano Sampieri7 UGO RICOTTA Dino Pes Paolo BoschiCavallo Fantino Proprietario1 PHATOS DE OZIERI Jonatan Bartoletti Giorgio Campanini2 UNA PER TUTTI Alessio Giannetti Massimo Milani3 RADESKI Federico Guglielmi Filippo Belluco4 SARBANA Antonio Siri Simone Giraldi5 UNAMORE Marco Bitti Stefano Vanni6 SIMONELLA Alessandro Colombati Luca De Angelis7 URBINA BELLA Paolo Arru Mark Harris GettyCavallo Fantino Proprietario1 SMERALDO NULESE Enrico Bruschelli Mark Harris Getty2 SORIGHITTU Francesco Caria Simone Pistolesi3 TALE E QUALE Giosuè Carboni Lucia Toto4 TORNADA Andrea Chessa Samuele Sampieri5 VENERE SAURA Alessandro Congiu Maria Giovanna Mura6 TAKATURSA Luca Paddeu Luca Paddeu7 UGAR Alessio Bincoletto Alessio BincolettoCavallo Fantino Proprietario1 PREZIOSA PENELOPE Salvo Vicino Sandra Rossi2 TABACCO Antonio Siri Antonio Siri3 TONINA Mattia Chiavassa Elisabetta Ferrini4 SARULESU ISTEDDAU Federico Guglielmi Francesco Vilia5 URAGANA BELLA Rocco Betti Luca Francesconi6 SU RE Marco Bitti Carlo Sanna7 UNGARO DE BONORVA Alessio Giannetti Harry Arthur Louis WestermanCavallo Fantino Proprietario1 QUESTURINO Alessandro Congiu Alessandro Congiu2 REXY Jonatan Bartoletti Nicola Sandroni3 REMISTIRIO Elias Mannucci Elias Mannucci4 TORNASOL Enrico Bruschelli Mark Harris Getty5 SOLU TUE DUE Francesco Caria Chiara Falciani6 LAURETTA MIA Andrea Coghe Camilla Marzi7 LADY SPINA Giosuè Carboni Stefano trocheiCavallo Fantino Proprietario1 VERANU Marco Bitti Carlo Sanna2 REMO SECONDO Giuseppe Zedde Giuseppe Zedde3 VIOLENTA DA CLODIA Alessio Giannetti Theodore William Thomas Westerman4 UGOLINA Simone Fenu Ignazio Michele Serra5 QUANTOVALI Jacopo Pacini Alessandro Chiti6 URAGANO ROSSO Valter Pusceddu Valter Pusceddu7 TOUT BEAU Mattia Chiavassa Tommaso FurielliCavallo Fantino Proprietario1 SCHIETTA Giosuè Carboni Anna Maoddi2 UNICO OZIERESE Elias Mannucci Massimo Martelli3 QUARZUS Alessandro Congiu Maurizio Pacchi4 SUPERBA DA CLODIA Rocco Betti Luca Francesconi5 SENNORESA Alessandro Cersosimo Alessio Giannetti6 S'OTHIERESU Enrico Bruschelli Mark Harris Getty7 TOTTUGODDU Andrea Coghe Camilla Marzi