Palio, si è svolto il primo appuntamento con i lavori di addestramento a Mociano - FOTOGALLERY

Si è svolto ieri, mercoledì 8 maggio, il primo appuntamento con i lavori di l’addestramento dei cavalli da Palio a Mociano.A partire dalle ore 15 si sono tenute sette batterie per un totale di 49 cavalli. Presenti tutti i big tra fantini e cavalli. Novità per le corse del Protocollo equino 2019 l'obbligo per i fantini di indossare corpetti protettivi e l'assicurazione contro gli infortuni. Nuovo anche il mossiere, Renato Bircolotti, che ha preso il posto di Enzo Giorgi.I prossimi appuntamenti l’11 e 21 maggio con le corse di addestramento a Monticiano; il 14, 28 maggio e il 6 giugno con i lavori di addestramento a Mociano.