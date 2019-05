Palio, si è svolto il primo appuntamento con le corse di addestramento a Monticiano - FOTOGALLERY

Si è svolto ieri, sabato 11 maggio, il primo appuntamento con le corse di l’addestramento dei cavalli da Palio a Monticiano.A partire dalle ore 9.30 in programma sette corse per un totale di 49 cavalli. Molti gli spettatori presenti sulla pista monticianese. Per quanto riguarda le corse da segnalare un brutto incidente che a coinvolto Jacopo Pacini su Quantovali di Alessandro Chiti inciampato sul canape nella settim e ultima corsa. Pacini è stato soccorso e trasportato con l'elisoccorso al policlinico di Siena fortunatamente senza serie conseguenze. Canape che ha causato problemi in più occasioni scatenando diverse polemiche.I prossimi appuntamenti del Protocollo saranno il 21 maggio con le corse di addestramento a Monticiano; il 14, 28 maggio e il 6 giugno con i lavori di addestramento a Mociano.