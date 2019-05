"In merito alla foto gallery apparsa il 13 maggio scorso sul sito della Gazzetta dello Sport dal titolo: “Calcio Palio quante somiglianze” comunichiamo che la pagina è stata prontamente oscurata dietro richiesta del Consorzio per la Tutela del Palio." Così un comuncato ufficiale del Consorzio per la Tutela del Palio."Nel ringraziare quanti hanno evidenziato il fatto, ribadiamo l’importanza della collaborazione di tutti i contradaioli nella segnalazione di situazioni analoghe perché la loro tempestività aiuta il Consorzio nel proprio lavoro."