Palio, venerdì 17 maggio secondo appuntamento con i lavori di addestramento a Mociano

Dopo il rinvio di martedì scorso a causa del maltempo, è previsto per domani, venerdì 17 maggio, il secondo appuntamento con i lavori di l’addestramento dei cavalli da Palio a Mociano.A partire dalle ore 9.30 in programma sette batterie per un totale di 49 cavalli. I prossimi appuntamenti il 21 maggio con le corse di addestramento a Monticiano; il 28 maggio e il 6 giugno con i lavori di addestramento a Mociano.Cavallo Fantino Proprietario1 VALLEROZZI Giosuè Carboni Mario Fracassi2 SMERALDO NULESE Enrico Bruschelli Mark Harris Getty3 VI BRO PEDRALADA Federico Guglielmi Federico Guglielmi4 PORTO ALABE Alessio Giannetti Fabrizio Brogi5 VIDA MIA Federico Arri Dario Colagè6 OPPIO Giuseppe Angioi Caterina Brandini7 UCALY Rocco Betti Federico TarquiniCavallo Fantino Proprietario1 UESESE Mattia Chiavassa Federica Luchetti2 UNUS Federico Arri Dario Colagè3 TERRIBILE DA CLODIA Enrico Bruschelli Mark Harris Getty4 VALOROSA GEMMA Alessandro Chiti Giacomo Berti5 SOLERO Sebastiano Murtas Mario Savelli6 VIRAGO Valter Pusceddu Valter Pusceddu7 REO CONFESSO Elias Mannucci Antonino ValloneCavallo Fantino Proprietario1 PORTOROSE Alessio Giannetti Paolo Carmignani2 QUORE DE SEDINI Rocco Betti Salvatore Panebianco3 VIKITOR Federico Arri Mark Harris Getty4 RODRIGO BAIO Francesco Caria Massimo Maria Alessi5 VENTIMIGLIA Giosuè Carboni Andrea Viani6 WINNER EASY Federico Guglielmi Paolo Saracini7 TERZA PERLA Luca Paddeu Giovanni MancaCavallo Fantino Proprietario1 ROCCO NICE Elias Mannucci Ilaria Vallone2 VIEMMIDIETRO Alessandro Cersosimo Massimo Milani3 TRATTU DE ZAMAGLIA Gianluca Sanna Mario Sanna4 UN SOGNO Salvo Vicino Roberto Salvatore Moro5 TURBILLON Mattia Chiavassa Maicol Dei6 VENTOSU Francesco Caria Giovanni Crema7 UNNIGHY Enrico Bruschelli Mark Harris GettyCavallo Fantino Proprietario1 VALOROSU SAURO Antonio Francesco Mula Francesca Lucia Piredda2 OSAMA BIN Enrico Bruschelli Mark Harris Getty3 VENTURIUS Giovanni Puddu Vanessa Bracaloni4 VIOLENTA DA CLODIA Alessio Giannetti Theodore William Thomas Westerman5 VINO SANTO Rocco Betti Vittorio Vannini6 TALE E QUALE Giosuè Carboni Lucia Toto7 BOMBARDINO Federico Arri Mark Harris GettyCavallo Fantino Proprietario1 RENALZOS Enrico Bruschelli Marcello Roti2 VITZICHESU Francesco Caria Lorenzo Pasquinuzzi3 SCHIETTA Giosuè Carboni Anna Maoddi4 VOLPINO Federico Arri Dario Colagè5 TOTTUBELLU Marco Bitti Giovanni De Santis6 VIRTU' SENESI Andrea Sanna Andrea Sanna7 SENNORESA Alessandro Cersosimo Alessio GiannettiCavallo Fantino Proprietario1 SOLEANDROS Michel Putzu Fabio Fioravanti2 UGAR Alessio Bincoletto Alessio Bincoletto3 UNGARO DE BONORVA Alessio Giannetti Harry Arthur Louis Westerman4 VENUS DE CAMPEDA Federico Arri Valentino Loi5 POLONSKI Enrico Bruschelli Mark Harris Getty6 ROTEGAGIU Alessandro Congiu Roberto Meniconi7 URSELLA Giovanni Puddu Giuseppe Corrias