Questa sera l'estrazione delle Contrade per il Palio di Siena del 2 luglio

Si terrà questa sera, domenica 26 maggio alle ore 19, il sorteggio delle tre Contrade che insieme a Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera prenderanno parte al Palio del prossimo 2 luglio, Palio di Provenzano. Le bandiere delle Contrade estratte saranno collocate alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla Carriera; mentre le restanti sette saranno posizionate alle finestre del secondo piano.In caso di estrazione di Nicchio, Tartuca o Valdimontone, in rapporto ai rispettivi provvedimenti di esclusione, le loro bandiere saranno esposte, in ordine alfabetico, agli ultimi posti delle finestre del secondo piano.Escluse le tre squalificate, le sette Contrade tra le quali si estrarranno le tre che completeranno il quadro dei dieci partecipanti al Palio di luglio sono quindi: Chiocciola, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Oca.Tra le Contrade in attesa di estrazione, quelle che non vengono baciate dalla sorte da più tempo sono Chiocciola, Drago e Istrice, che non escono dal 2012. Tra le altre curiosità, la Lupa, in caso di estrazione, correrebbe il quinto Palio consecutivo mentre per la Tartuca (che deve scontare la squalifica) si tratterebbe della quinta estrazione di seguito.