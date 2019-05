Si è tenuta ieri sera, sabato 25 maggio, nella Contrada della Tartuca, la cena della vittoria per celebrare il trionfo in Piazza del Campo nel Palio Straordinario 2019 con Remorex e Andrea Coghe detto Tempesta.In 1.400 si sono ritrovati a Prato Sant'Agostino per celebrare la vittoria del 20 ottobre della Contrada di Castelvecchio e la conquista del Drappellone realizzato da Gian Marco Montesano, con il priore Paolo Bennati e il capitano vittorioso Gianni Cortecci.