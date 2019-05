Giraffa, Chiocciola e Drago sono le Contrade estratte per il Palio di Siena del 2 luglio 2019 - FOTOGALLERY

Si sono aggiunte a

Giraffa, Chiocciola e Drago sono le tre Contrade estratte a sorte questa sera, domenica 26 maggio a partire dalle 19, nella Sala degli Arazzi all'interno del Palazzo comunale in Piazza del Campo a Siena e che, assieme alle sette già partecipanti di diritto: Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, prenderanno parte al Palio di Siena del 2 luglio 2019 che si corre in onore della Madonna di Provenzano.Saranno così due le coppie di rivali in piazza: Aquila-Pantera e Onda-Torre (unico caso di rivalità unilaterale in quanto l'Onda non viene riconosciuta come nemica dalla Torre).La Contrada dell’Istrice ha estratto la Giraffa, la Pantera la Chiocciola, e il Valdimontone il Drago. Estratta anche la Contrada della Tartuca (dalla Torre) che ha scontato così uno dei due provvedimenti di esclusione, la cui bandiera è stata esposta all'ultimo posto delle finestre del secondo piano.Dalle trifore del primo piano di Palazzo pubblico che si affacciano su Piazza del Campo, sono state esposte nell'ordine le bandiere delle tre Contrade estratte, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla Carriera, andando così a completare il lotto delle dieci al canape.L'ordine di estrazione delle altre Contrade non partecipanti alla prossima carriera, le cui bandiere sono state esposte dalle trifore del piano superiore, è stato il seguente: Nicchio, Valdimontone, Istrice, Leocorno, Lupa, Oca, e Tartuca. Queste saranno le Contrade che correranno di diritto il Palio del 2 luglio 2020.