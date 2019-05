Assicurazione RCT cavalli da Palio: posticipata al 3 giugno la presentazione

Con apposita ordinanza del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, è stata posticipata a lunedì 3 giugno la presentazione, all’Ufficio Palio del Comune, dell’assicurazione di responsabilità civile contro terzi (RCT), relativa alla proprietà e uso di cavalli del Protocollo Equino.Il documento, con i dati specifici dell'animale (nome, razza, sesso e mantello), attesta anche la copertura a favore di altra persona che, con il consenso del proprietario, lo abbia in uso, e di eventuali danni durante le attività di addestramento e allenamento del Protocollo, fino alla presentazione del cavallo per la Tratta.Qualora i proprietari presentino un'assicurazione volta a coprire tutte le fasi del Palio, di questo comportamento virtuoso ne verrà tenuto conto in sede dell'eventuale liquidazione del contributo di cui all'art. 2 dello stesso Protocollo.