''Il Palio di Siena. Una festa italiana'', alla Biblioteca degli Intronati la presentazione del nuovo libro di Duccio Balestracci

Sarà presentato lunedì 24 giugno, alle 17.30, nella Sala Storica della Biblioteca comunale degli Intronati il libro di Duccio Balestracci, "Il Palio di Siena. Una festa italiana" (ed. Laterza, 2019).Il volume studia la manifestazione senese contestualizzandola all’interno del panorama della cultura ludico/festiva italiana ed analizzandola nelle sue fasi di continua ridefinizione e riscrittura, susseguitesi nei secoli, sotto la pressione e le suggestioni della storia, non solo locale, ma nazionale e, in qualche caso, addirittura internazionale."Una particolare attenzione – spiega l’autore - è stata dedicata alle vicende che definiscono il concetto e il ruolo di contrada, dalle origini fino alle attuali configurazioni di queste cellule sociali aggregative e identitarie, che si rimodellano, ancora una volta, rispondendo ai cambiamenti dei tempi. Il Palio, in definitiva, appare come una continua scrittura di memoria collettiva condivisa che a Siena si è mantenuta, mentre altrove le vicende della storia l’hanno fatta interrompere e perdere. Altrettanto, le contrade senesi possono essere viste, nella loro unicità e peculiarità, comunque come elemento di confronto per la storia di altri soggetti simili, dei quali, però, altrove si sono perdute la presenza e la forza protagonista".Il libro di Duccio Balestracci, da questo punto di vista, non è una “storia del Palio” in senso tradizionale quanto, piuttosto, un tentativo di suggerire una serie di spunti interpretativi di questa festa che, se ha indiscutibilmente, prima di tutto, una cifra senese, ricapitola, però, tutta una plurisecolare tradizione che collega il gioco, la gara, la ritualità, il festivo e il religioso, tipica della cultura italiana.A presentare il volume sarà Roberto Barzanti, presidente dell’Accademia degli Intronati. La serata sarà, inoltre, scandita dalla proiezione di alcune brevi clip di materiale paliesco inedito, prodotte da Massimo Biliorsi.