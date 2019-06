Palio di Siena del 2 luglio 2019, si Ã¨ tenuta l'estrazione delle bandiere nella collegiata di Provenzano

Palio di Siena del 2 luglio 2019, si è tenuta l'estrazione delle bandiere nella collegiata di Provenzano

Si è tenuto oggi, venerdì 21 giugno, il primo "rito" dei festeggiamenti in onore della Madonna di Provenzano, che culmineranno il giorno della sua festa, il 2 luglio, con la carriera del Palio di Siena.



E' tradizione infatti che nella Collegiata di Santa Maria in Provenzano, come in Cattedrale, le bandiere delle Contrade vengano esposte tutte e diciassette in occasione delle grandi feste.



In occasione della festa del 2 luglio vengono esposte secondo un ordine di estrazione che assegna ad ogni bandiera un posto, a partire dalla destra dell'Immagine sacra della Madonna di Provenzano e ruota intorno alle pareti della chiesa in senso antiorario.



I bambini dei Gruppi piccoli delle diciassette contrade, alla presenza del parroco don Enrico Grassini, hanno estratto nell'ordine: Pantera, Lupa, Oca, Onda, Aquila, Giraffa, Tartuca, Bruco, Chiocciola, Selva, Leocorno, Valdimontone, Drago, Civetta, Nicchio, Torre e Istrice.



Per quanto riguarda le posizioni delle bandiere, quella della Pantera è stata posta alla destra della Madonna, quella dell'Istrice alla sinistra, mentre quella della Chiocciola è stata collocata sopra al portone.