Palio di Siena del 2 luglio 2019, il bilancio del primo giorno di previsite

Fari spenti alla clinica veterinaria di Raffaello Ciampoli al Ceppo dove pochi minuti fa si è conclusa la prima giornata di previsite in vista del Palio del 2 luglio 2019.Tanti i cavalli passati allo screening della commissione veterinaria che valuterà lo stato di salute dei soggetti per consegnare ai capitani una lista dalla quale attingere per la composizione del lotto dei dieci.In mattinata assenti 4 soggetti: Unidos, Veloce, Zetanna e Za Ser Bellu, mentre ad attirare le attenzioni dei presenti nel gruppo delle 8 è stata la reginetta del 2016 Preziosa Penelope. A chiudere le visite della mattina, invece, è stato l’ultimo vincitore del palio, il castrone sauro di 9 anni Remorex, vittorioso scosso nella carriera straordinaria dell’ottobre scorso per i colori della Tartuca.Nel pomeriggio le visite sono ricominciate alle 17 e due ore più tardi è arrivato nelle colline di Monteresi un altro vincitore di palio, l’atteso Polonski. Nessun assente nel pomeriggio e bilancio conclusivo che parla di 51 soggetti controllati, 31 di mattina e 20 nel pomeriggio.Domani si replica, con le visite che prenderanno il via alle 6 del mattino quando arriverà al Ceppo Porto Alabe, per concludersi in serata poco dopo le 20.