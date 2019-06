Palio di Siena del 2 luglio 2019, il bilancio del secondo giorno di previsite - FOTOGALLERY

È terminata pochi minuti fa la seconda e ultima giornata di previsite alla clinica del Ceppo per il Palio di Siena del 2 luglio 2019, in onore della Madonna di Provenzano.Nonostante il caldo afoso sono stati molti i contradaioli presenti sulle colline di Monteresi e con loro anche alcune dirigenze intente a “spiare” da vicino le condizioni di forma dei soggetti passati al setaccio dalla commissione veterinaria comunale.La mattinata, aperta da Porto Alabe, ha riservato non poche sorprese viste le “rumorose” assenze dei big della scuderia Bartoletti. Il fantino pistoiese - per scelta personale come ha tenuto a precisare - ha lasciato nei box di scuderia Quore de Sedini, Phatos de Ozieri e Rexi, tre cavalli importanti che non prenderanno parte alla carriera di luglio e che potrebbero minare le strategie di molte contrade, orientate verso un lotto alto. Oltre ai già citati erano assenti anche Viemmidietro, Ziculitth, Tottugoddu e Symposyum.Terminata la mattinata di lavoro, alle 17 del pomeriggio la commissione veterinaria si è rimessa all’opera concludendo le visite. Assenti nel caldo pomeriggio del Ceppo Rodrigo Baio e Sunto, per un totale di cavalli visitati nella giornata di oggi pari a 49, 29 la mattina e 20 il pomeriggio.Sommati ai 51 visionati ieri si arriva ad un numero elevatissimo di ben 100 soggetti tra i quali i veterinari sceglieranno per comporre la lista degli ammessi direttamente alla tratta e di quelli che vedremo invece sul tufo di Piazza nella due giorni di prove mattutine del 27 e 28 giugno. Per le scelte ci sarà dunque da attende un paio di giorni, dopo di che sapremo quali cavalli avranno superato il primo step.