Palio di Siena del 2 luglio 2019, le ipotesi sulle monte a pochi giorni dall'assegnazione

Sabato 29 giugno, seguiremo in diretta il consueto valzer delle monte che ci accompagnerà dai minuti immediatamente successivi l'assegnazione fino a poco prima della prima prova, in programma alle 19.45 quando le dieci Contrade arriveranno in Piazza ognuna con il proprio fantino.A pochi giorni dall'assegnazione vediamo quali sono le possibili monte delle dieci Contrade in vista del Palio di Siena del 2 luglio 2019 che si corre in onore della Madonna di Provenzano.: Si parte da Giovanni Atzeni, ma è forte la concorrenza di Aquila in primis e Selva in seconda battuta. In alternativa c’è Carlo Sanna, altrimenti Antonio Siri.: Con una serie di incastri potrebbe arrivare Tittia. Molto probabile anche Tempesta che con la il giubbetto di Vallepiatta ha esordito.: Andrea Mari è il fantino di contrada e quindi primo candidato alla monta. Difficile vederlo con un altro giubbetto, ma non impossibile. In quel caso spazio a Turbine o Grandine.: La prima scelta è Andrea Mari, ma visto il suo legame con il Bruco, capitan Capelli guarda con grande interesse a Scompiglio. Strade aperte per Carburo e Turbine.: Contrada vicino a Brio ma vale il discorso fatto in precedenza. Carburo prima alternativa, non da escludere Sebastiano Murtas.: È Giovanni Atzeni la prima scelta di Lorenzini, ma anche Carlo Sanna è un nome caldo. Difficile che si esca da queste due opzioni, anche se resta aperta la porta per Tempesta.: Bastiano Sini è il fantino di contrada, ma molto dipenderà dalla situazione della rivale. Possibile, con una cavallo da corsa, l’approdo di Trecciolino, altrimenti in caso di palio in difesa spazio a Bighino.: Jonatan Bartoletti è la prima opzione con un cavallo “da corsa”. Possibilità anche per Caria e Siri.: tutto su Scompiglio. Capitan Maggi non molla l’osso e punta dritto al fantino pistoiese. Possibilità anche per Carburo. Alternative Siri e Caria.: ottimo il rapporto con Federico Arri, ma buone possibilità anche per Turbine. Con la situazione vincente possibile anche l’arrivo di un big.