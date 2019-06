Palio di Siena del 2 luglio 2019: la prima prova alla Pantera

L'ordine tra i canapi ha seguito quello di trifora

Agli ordini del mossiere Bartolo Ambrosione, partenza immediata e ottimo spunto al via di Bruco, Onda, Chiocciola, Torre e Civetta. Bruco in testa al primo San Martino con Andrea Mari su Solu Tue Due che continua nettamente in testa facendo scorrere il cavallo fino al termine del secondo giro quando viene superato, ad andatura moderata, dalla Pantera che va a vincere la prima prova con Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Sorighittu.

L'ordine di ingresso tra i canapi della prima prova



(contrada - nome cavallo - manto, sesso, età - proprietario;

nome fantino e soprannome)



ONDA - TABACCO - Sauro C 7 - Antonio Siri



Antonio Siri detto Amsicora

SELVA - REMISTIRIO - Sauro C 9 - Elias Mannucci



Andrea Coghe detto Tempesta

BRUCO - SOLU TUE DUE - Sauro C 8 - Chiara Falciani



Andrea Mari detto Brio

TORRE - ROCCO NICE - Baio C 9 - Ilaria Vallone



Elias Mannucci detto Turbine

CIVETTA - PORTO ALABE - Sauro C 11 - Fabrizio Brogi



Giosuè Carboni detto Carburo

AQUILA - RENALZOS - Baio C 9 - Marcello Roti



Carlo Sanna detto Brigante

PANTERA - SORIGHITTU - Baio C 8 - Simone Pistolesi



Luigi Bruschelli detto Trecciolino

GIRAFFA

- TALE E QUALE - Baio C 7 - Lucia Toto





Giovanni Atzeni detto Tittia

CHIOCCIOLA - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 9 - T.V.T. Westerman



Jonatan Bartoletti detto Scompiglio



DRAGO RINCORSA - REMOREX - Sauro C 9 - Massimo Columbu



Federico Arri detto Ares

Si è corsa questa sera, sabato 29 giugno, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19.45, la prima prova del Palio di Siena del 2 luglio 2019 in onore della Madonna di Provenzano, ed il cui Drappellone che sarà consegnato alla Contrada vincitrice è stato realizzato dall'artista Massimo Stecchi.L'ordine di ingresso tra i canapi ha seguito l'ordine di trifora (ordine di estrazione delle Contrade): Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, Giraffa, Chiocciola e Drago di rincorsa.Domani mattina, domenica 29 giugno alle 9, si correrà la seconda prova con l'ordine tra i canapi che sarà invertito rispetto alla prova di questa sera: Drago, Chiocciola, Giraffa, Pantera, Aquila, Civetta, Torre, Bruco, Selva e Onda di rincorsa.