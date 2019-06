Palio di Siena del 2 luglio 2019: chiuso il quadro delle monte

Gli aggiornamenti in diretta sulle monte per il Palio di Siena del 2 luglio 2019

Ricordiamo di aggiornare la pagina per vedere i nuovi inserimenti.

ONDA - Antonio Siri detto AmsicoraSELVA - Andrea Coghe detto TempestaBRUCO - Andrea Mari detto Brio nel BrucoTORRE - Elias Mannucci detto TurbineCIVETTA - Giosuè Carboni detto CarburoAQUILA - Carlo Sanna detto BrigantePANTERA - Gigi Bruschelli detto TrecciolinoGIRAFFA - Giovanni Atzeni detto TittiaCHIOCCIOLA - Jonatan Bartoletti detto ScompiglioDRAGO - Federico Arri detto Ares16.28 DEFINITI:16.26 - Una voce clamorosa, che trova conferme e rimette in discussione anche la monta nella Torre che pareva definita: Elias Mannucci detto Turbine in Salicotto, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio nella Chiocciola e Gigi Bruschelli detto Trecciolino nella Pantera, con Giosuè Carboni detto Carburo nella Civetta15.34 - Restano da definire le monte di Pantera, Civetta e Chiocciola15.33 - DEFINITI:15.31 - Voce: Sebastiano Murtas detto Grandine per la Chiocciola15.27 - DEFINITO:15.18 - DEFINITO:15.14 - Gigi Bruschelli detto Trecciolino diretto verso la Chiocciola, con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio verso la Torre e Andrea Mari detto Brio verso il Bruco15.13 - Le prime certezze. DEFINITI:15.01 - Prima ipotesi di quadro delle monte molto accreditata: Antonio Siri detto Amsicora nell'Onda, Giovanni Atzeni detto Tittia nella Giraffa, Andrea Coghe detto Tempesta nella Selva, Carlo Sanna detto Brigante nell'Aquila, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio tra Torre e Chiocciola, Giosuè Carboni detto Carburo nella Civetta, Andrea Mari detto Brio nel Bruco, Valter Pusceddu detto Bighino nella Pantera, Federico Arri detto Ares nel Drago14.58 - Possibile anche Giovanni Atzeni detto Tittia nella Giraffa con Carlo Sanna detto Brigante nell'Aquila14.52 - Voce: Giovanni Atzeni detto Tittia verso la Selva14.44 - Il nodo principale da sciogliere prima che comincino a definirsi le monte riguarda le scelte di Scompiglio e di Brio tra Chiocciola, Torre e Bruco14.29 - Andrea Coghe detto Tempesta verso la Selva, Antonio Siri detto Amsicora forse nell'Onda. Da capire Drago e Giraffa, Pantera grande incognita14.26 - Possibile Giovanni Atzeni detto Tittia nell'Aquila ma attenzione alle sorprese14.24 - Anche Jonatan Bartoletti detto Scompiglio davanti a una scelta importante: Chiocciola o Torre?14.23 - È appena terminata l'assegnazione dei cavalli, inizia il valzer delle monte. Situazione ingarbugliata con Andrea Mari detto Brio che deve decidere se rimanere nel Bruco oppure approdare nella Civetta o nella Torre