Palio di Siena 2 luglio 2019: dalle 9 le batterie - DIRETTA VIDEO

La diretta in streaming video delle batterie per il Palio di Siena 2 luglio 2019 in onore della Madonna di Provenzano





Terminate le batterie, salvo lo svolgimento di una batteria di recupero, i capitani, alla presenza del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, si riuniranno per scegliere i dieci soggetti che saranno assegnati alle Contrade partecipanti alla Carriera (Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, Giraffa, Chiocciola e Drago). I 35 cavalli che vi partecipano - tutti presentati questa mattina i cavalli ammessi ( vai all'articolo ) - saranno raggruppati in cinque batterie e provati per i consueti tre giri intorno alla Piazza, agli ordini del mossiere Bartolo Ambrosione, allo scopo di verificare la loro adattabilità alla pista.Terminate le batterie, salvo lo svolgimento di una batteria di recupero, i capitani, alla presenza del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, si riuniranno per scegliere i dieci soggetti che saranno assegnati alle Contrade partecipanti alla Carriera (Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, Giraffa, Chiocciola e Drago).

IN DIRETTA DA PIAZZA DEL CAMPO



SABATO 29 GIUGNO - ORE 9

LA TRATTA - BATTERIE

PER IL PALIO DI SIENA DEL 2 LUGLIO 2019



LINK ALLA DIRETTA VIDEO DI CANALE 3 TV



Si svolgeranno a partire dalle ore 9 di questa mattina, sabato 29 giugno, le batterie del Palio di Siena del 2 luglio 2019, primo capitolo della Tratta per il Palio che si corre in onore della Madonna di Provenzano.(numero, cavallo, fantino)2 SOLU TUE DUE FRANCESCO CARIA4 VIOLENTA DA CLODIA ALESSIO GIANNETTI9 REMOREX ROCCO BETTI25 PREZIOSA PENELOPE ANTONIO FRANCESCO MULA17 TALE E QUALE GIOSUE' CARBONI22 ROCCO NICE ELIAS MANNUCCI3 PORTO ALABE ALESSANDRO CERSOSIMO(numero, cavallo, fantino)23 SMERALDO NULESE ENRICO BRUSCHELLI32 TONINA MATTIA CHIAVASSA24 SU RE MARCO BITTI12 TECHERO LUCA PADDEU33 ROMBO DE SEDINI MASSIMO DONATINI19 RAKTOU NICOLO' FARNETANI1 SORIGHITTU FRANCESCO CARIA(numero, cavallo, fantino)16 SCHIETTA GIOSUE' CARBONI5 UNA PER TUTTI ALESSIO GIANNETTI26 RENALZOS ENRICO BRUSCHELLI10 UCALY ROCCO BETTI21 REMISTIRIO ELIAS MANNUCCI14 TRATTU DE ZAMAGLIA GIANLUCA SANNA27 TABACCO ANTONIO SIRI(numero, cavallo, fantino)7 SENNORESA ALESSANDRO CERSOSIMO35 TURBILLON MATTIA CHIAVASSA29 BOMBARDINO FEDERICO ARRI13 QUANTOVALI JACOPO PACINI11 QUARZUS ALESSANDRO CONGIU8 URSELLA GIOVANNI PUDDU18 SOLERO SEBASTIANO MURTAS(numero, cavallo, fantino)15 RIO MANIGOS GIOSUE' CARBONI34 TOUT BEAU MATTIA CHIAVASSA6 UNGARO DE BONORVA ALESSIO GIANNETTI31 TORNASOL ENRICO BRUSCHELLI28 UNAMORE MARCO BITTI30 TORNADA PAOLO ARRU20 RADESKI FEDERICO GUGLIELMINessuna batteria di recupero.