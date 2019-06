Palio di Siena del 2 luglio 2019: l'Assegnazione, esultano Civetta, Torre e Chiocciola

Esultano i contradaioli della Civetta per Porto Alabe, quelli della Torre per Rocco Nice e quelli della Chiocciola per Violenta da Clodia

Gli abbinamenti cavallo-contrada

per il Palio di Siena del 2 luglio 2019

(contrada - cavallo - manto, sesso, anni)

ONDA - TABACCO - Sauro C 7

CIVETTA - PORTO ALABE - Sauro C 11

TORRE - ROCCO NICE - Baio C 9

CHIOCCIOLA - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 9

- VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 9

SELVA - REMISTIRIO - Sauro C 9

DRAGO - REMOREX - Sauro C 9

PANTERA - SORIGHITTU - Baio C 8

BRUCO - SOLU TUE DUE - Sauro C 8

AQUILA - RENALZOS - Baio C 9

GIRAFFA - TALE E QUALE - Baio C 7 - REMISTIRIO - Sauro C 9- REMOREX - Sauro C 9- SORIGHITTU - Baio C 8- SOLU TUE DUE - Sauro C 8- RENALZOS - Baio C 9- TALE E QUALE - Baio C 7









E' stata effettuata con inizio attorno alle 14 in Piazza del Campo, l'assegnazione dei cavalli alle dieci Contrade che parteciperanno al Palio di Siena del 2 luglio 2019 in onore della Madonna di Provenzano, ed il cui Drappellone, realizzato da Massimo Stecchi, andrà alla Contrada vincitrice.Ad estrarre le contrade ed i cavalli il sindaco di Siena, Luigi De Mossi. L'assegnazione è terminata alle 14.20.In un lotto con tutti i big ad eslusione di Preziosa Penelope, con tre soggetti che hanno già vinto il Palio (Porto Alabe, Remorex e Rocco Nice, tutti vittoriosi nel 2018 e ancora nell'agosto 2017 Porto Alabe) e senza nessun cavallo esordiente, esultano per l'assegnazione i contradaioli della Civetta per Porto Alabe, quelli della Torre per Rocco Nice e il popolo della Chiocciola per Violenta da Clodia.Adesso il via al cosiddetto valzer delle monte con le Contrade che si accorderanno con i fantini per formare le accoppiate che questa sera alle ore 19.45 correranno la prima prova del Palio di Provenzano 2019.