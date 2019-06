Palio di Siena del 2 luglio 2019: gli ospiti del Comune

Presenti, tra gli altri, il ministro dell'Istruzione,

Università e Ricerca Marco Bussetti

Come di consueto il Comune di Siena ospita personaggi illustri in occasione dei Palii di luglio e agosto. Questi gli ospiti dell'Amministrazione comunale in occasione del Palio di Siena del 2 luglio 2019, Palio di Provenzano.Marco Bussetti, Ministro dell’Istruzione, Università e RicercaGuglielmo Picchi, Sottosegretario agli Affari EsteriOn. Claudio BorghiOn. Giovanni DonzelliOn. Mario LoliniS.E. Jill Morris, Ambasciatore UKS.E. Sergio Romero, Ambasciatore del CileS.E. Colm O'Floinn, Ambasciatore d'IrlandaTim Flear, Console UK a MilanoMonica Barni, vice Presidente Regione ToscanaFabio Dragoni, giornalistaGuglielmo Brayda Soleto, amministratore delegato e presidente CdA di MedipassHelen Mirren attrice, premio OSCAR e Taylor Hackford, registaLorella CuccariniAlessandro Benvenuti, attore e Direttore Artistico dei Teatri di SienaFrancesco Ferrari, Sindaco di PiombinoAlan Fabbri, Sindaco di FerraraStefano Locatelli, Sindaco di Chiuduno