Palio di Siena del 2 luglio 2019: il bilancio della seconda giornata

Il palio di luglio 2019 sta entrando nel vivo. In una giornata caldissima si sono svolte oggi altri due prove che hanno lasciato in eredità qualche spunto piuttosto interessante come la crescita delle accoppiate di Bruco, Chiocciola e Torre.In entrambe le prove c’è stata un po’ di confusione al canale a causa di qualche soggetto un po’ più irrequieto che rifiutava il contatto con il canape anteriore, ma alla fine tutto si è svolto nella norma senza particolari problemi.La giornata volge dunque al termine e l’attesa comincia a farsi snervante perché domani andranno in scena altre due prove e soprattutto si terranno in tutti i rioni le consuete cene della prova generale, che richiameranno un numero veramente alto di contradaioli.Il palio è ormai entrato definitivamente nel vivo. Difficile che cambi qualcosa relativamente alle 10 accoppiate perché i giochi sembrano fatti e si sta delineando una Carriera molto interessante con tante contrade che possono ambire alla vittoria. Domani altra giornata importante dopo di che sarà ufficialmente Palio!