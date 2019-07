Palio di Siena del 2 luglio 2019: la quarta prova alla Selva

L'ordine di ingresso tra i canapi: Giraffa, Aquila, Bruco, Pantera, Drago, Selva, Chiocciola, Torre, Civetta e Onda di rincorsa

L'ordine di ingresso tra i canapi della quarta prova



(contrada - nome cavallo - manto, sesso, età - proprietario;

nome fantino e soprannome)



GIRAFFA - TALE E QUALE - Baio C 7 - Lucia Toto

Giovanni Atzeni detto Tittia



AQUILA - RENALZOS - Baio C 9 - Marcello Roti

Carlo Sanna detto Brigante BRUCO - SOLU TUE DUE - Sauro C 8 - Chiara Falciani

Andrea Mari detto Brio PANTERA - SORIGHITTU - Baio C 8 - Simone Pistolesi

Luigi Bruschelli detto Trecciolino DRAGO - REMOREX - Sauro C 9 - Massimo Columbu

Federico Arri detto Ares

SELVA - REMISTIRIO - Sauro C 9 - Elias Mannucci



Andrea Coghe detto Tempesta

CHIOCCIOLA

- VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 9 - T.V.T. Westerman





Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

TORRE - ROCCO NICE - Baio C 9 - Ilaria Vallone

Elias Mannucci detto Turbine

CIVETTA

- PORTO ALABE - Sauro C 11 - Fabrizio Brogi



Giosuè Carboni detto Carburo

ONDA RINCORSA - TABACCO - Sauro C 7 - Antonio Siri

Antonio Siri detto Amsicora

Si è corsa questa mattina, lunedì 1 luglio, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle 9, la quarta prova del Palio di Siena del 2 luglio 2019 che si corre in onore della Madonna di Provenzano.Con l'ordine di ingresso tra i canapi che è stato invertito rispetto all'ordine di estrazione dei cavalli al momento dell'assegnazione (Giraffa, Aquila, Bruco, Pantera, Drago, Selva, Chiocciola, Torre, Civetta e Onda di rincorsa), agli ordini del mossiere Bartolo Ambrosione, subito un buon allineamento. Mossa rapida, entra l'Onda, ed è ottimo lo spunto al via di Giraffa, Aquila, Pantera e Chiocciola. Al primo San Martino prima la Giraffa seguita dalla Selva che passa davanti al termine del primo giro. Andrea Coghe su Remistirio continua solitario fino al bandierino andando a vincere la quarta prova del Palio di Siena del 2 luglio 2019.Questa sera, preceduta dalla tradizionale carica del Drappello dei Carabinieri a cavallo, si correrà alle 19.45 la Prova generale con l'ordine tra i canapi che seguirà il numero di coscia, cioè l'ordine avuto dai cavalli per procedere all'assegnazione alle Contrade: Pantera, Bruco, Civetta, Chiocciola, Drago, Giraffa, Selva, Torre, Aquila e Onda di rincorsa.