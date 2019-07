Lanfranco Dettori al Palio di Siena, ricevuto dal sindaco De Mossi

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha incontrato Lanfranco Dettori, fresco vincitore ad Ascot della Commonwealth Cup.



Il famoso fantino è a Siena per osservare da vicino il Palio ed il sindaco lo ha invitato in Comune per assistere alla Prova generale dalle trifore di Palazzo Pubblico.