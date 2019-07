Palio di Siena 2 luglio 2019: alla Contrada della Giraffa la Prova generale

L'ordine di ingresso tra i canapi: Pantera, Bruco, Civetta, Chiocciola, Drago, Giraffa, Selva, Torre, Aquila e Onda di rincorsa

Agli ordini di Bartolo Ambrosione, primo allineamento tra i canapi con i cavalli piuttosto nervosi e con il mossiere che decide di fare uscire le Contrade allo scopo di tranquillizzare i barberi. Al secondo allineamento, ancora nervosismo tra i cavalli, mossa forzata su un'esitazione dell'Onda all'ingresso, con il mossiere che abbassa il canape e annulla. Terzo allineamento, sempre molto nervosismo, con la Chiocciola che non riesce a trovare posto e Ambrosione che decide di fare uscire nuovamente le Contrade. Intanto il cavallo del Bruco perde un ferro e passano diversi minuti in attesa che il maniscalco della Contrada intervenga per rimettere a posto la ferratura di Solo Tue Due. Alle 20.10, con il maniscalco dato ormai per disperso, la Contrada del Bruco rientra nell'Entrone e, al quarto tentativo, entra subito l'Onda. Mossa valida e ottimo lo spunto al via di Pantera, Civetta, e Chiocciola. Chiocciola che passa davanti a San Martino e che fa scorrere il cavallo per un giro. Poi Scompiglio richiama Violenta da Clodia e con un ritmo vacanziero passano in testa prima la Civetta, poi l'Onda, poi la Giraffa che va a vincere la Prova generale con Giovanni Atzeni detto Tittia su Tale e Quale.

Domani mattina, si terrà nella Cappella davanti a Palazzo Pubblico la Messa del fantino, poi alle 9 si correrà la provaccia (con l'ordine tra i canapi invertito rispetto a quello di questa sera) alla quale seguirà la segnatura dei fantini che da quel momento in poi non potranno più essere cambiati e che correranno il Palio di Siena del 2 luglio 2019.

PANTERA - SORIGHITTU - Baio C 8 - Simone Pistolesi
Luigi Bruschelli detto Trecciolino

BRUCO - SOLU TUE DUE - Sauro C 8 - Chiara Falciani
Andrea Mari detto Brio

CIVETTA - PORTO ALABE - Sauro C 11 - Fabrizio Brogi
Giosuè Carboni detto Carburo

CHIOCCIOLA - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 9 - T.V.T. Westerman
Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

DRAGO - REMOREX - Sauro C 9 - Massimo Columbu
Federico Arri detto Ares
GIRAFFA - TALE E QUALE - Baio C 7 - Lucia Toto
Giovanni Atzeni detto Tittia

SELVA - REMISTIRIO - Sauro C 9 - Elias Mannucci
Andrea Coghe detto Tempesta
TORRE - ROCCO NICE - Baio C 9 - Ilaria Vallone
Elias Mannucci detto Turbine
AQUILA - RENALZOS - Baio C 9 - Marcello Roti
Carlo Sanna detto Brigante

ONDA - TABACCO - Sauro C 7 - Antonio Siri RINCORSA
Antonio Siri detto Amsicora

