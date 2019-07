Palio di Siena del 2 luglio 2019: termina la terza giornata e inizia la serata dell'attesa

È la serata dell’attesa, sono iniziate le ore in cui le speranze dei contradaioli di dieci popoli si mischiano a tutta una serie di sentimenti contrastanti che troveranno pace solamente domani sera dopo le 19.30 quando un’altra pagina di storia di Siena e di palio verrà scritta definitivamente.La terza giornata di palio si è conclusa poco fa in una Piazza del Campo gremita dove prima della prova sono scesi sul tufo i Carabinieri a cavallo con il comandante del drappello che per la prima volta era dotato di microfono, permettendo ai presenti in piazza e nei palchi di ascoltare gli ordini impartiti.Una prova generale che ha visto l’esenzione del cavallo del Bruco Solu Tue Due, rientrato nell’Entrone anticipatamente dopo una situazione di mossa concitata, la perdita del ferro e il mancato arrivo del maniscalco della Contrada.Una prova effettuata al trotto dalle altre 9 Contrade, senza particolari spunti di rilievo, ad eccezione di un giro ad andatura sostenuta della Chiocciola. A vincere la prova è stata la Giraffa con Tale e Quale e Tittia.Tra poco in tutti i rioni andranno in scena le cene della prova generale, ultimo atto prima della frenetica giornata di domani.