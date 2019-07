Palio di Siena: il programma di martedÃ¬ 2 luglio, giorno del Palio di Provenzano 2019

Il programma di oggi, martedì 2 luglio, giorno del Palio di Siena del 2 luglio 2019 che si corre in onore della Madonna di Provenzano.- Nella Cappella adiacente al Palazzo Comunale, sarà celebrata la Messa del Fantino dall'arcivescovo di Siena, monsignor Augusto Paolo Lojudice, alla presenza dei Capitani e dei fantini delle dieci Contrade partecipanti al Palio.8,20 - Preavviso (sparo del mortaretto)8,40 - Inizio sgombero della pista8,45 - Chiude l'ultimo varco di ingresso alla Piazza del Chiasso Largo (via Rinaldini)9,00 - Sparo del mortaletto e uscita dei cavalli dall'Entrone del Cortile del Podestà per correre la sesta e ultima prova con il seguente ordine tra i canapi: Onda, Aquila, Torre, Selva, Giraffa, Drago, Chiocciola, Civetta, Bruco e Pantera di rincorsa.- Nel Palazzo comunale si procede alla segnatura dei fantini. I dieci Capitani e i dieci fantini si riuniscono, alla presenza del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, per l'iscrizione del fantino e la presentazione del giubbetto che indosserà in corsa. Da da questo momento i fantini non potranno essere più sostituiti per nessun motivo.- Santa messa solenne alla collegiata di Santa Maria in Provenzano presieduta dall'arcivescovo di Siena, monsignor Augusto Paolo Lojudice, e concelebrata dal Collegio dei Correttori delle Contrade, alla quale sarà presente il Labaro del Magistrato delle Contrade, accompagnato dai Priori.- Benedizione del cavallo e del fantino. Dopo la vestizione della comparsa, nelle Contrade partecipanti alla corsa, ha luogo il rito della benedizione del cavallo e del fantino nel rispettivo oratorio. Il Correttore celebrante conclude il rito con l’augurio: "Vai e torna vincitore!".Successivamente le comparse delle Contrade e i figuranti del Comune attraversano il centro storico soffermandosi in piazza Salimbeni, davanti a Palazzo Chigi Saracini, davanti al Palazzo Arcivestovile e in piazza del Duomo per eseguire la sbandierata.- Primo preavviso (sparo del mortaretto).- Secondo preavviso (sparo del mortaretto).- Partenza del corteo dal cortile del Palazzo del Governo in piazza del Duomo, per raggiungere Piazza del Campo.- Inizio sgombero della pista.- Tradizionale esibizione con la carica del Drappello dei Carabinieri a cavallo.- Il Corteo Storico entra in Piazza del Campo secondo l’ordine di estrazione delle Contrade (Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, Giraffa, Chiocciola e Drago).- Chiude l'ultimo varco di ingresso alla Piazza di via Dupré.. Il Drappellone realizzato da Massimo Stecchi viene issato sul Palco dei Giudici mentre si effettua la sbandierata finale dei diciassette alfieri, detta sbandierata della Vittoria. Sparo del mortaretto, e i cavalli escono dall'Entrone del Cortile del Podestà e si corre il Palio di Siena del 2 luglio 2019 in onore della Madonna di Provenzano.A seguire, nella Collegiata di Provenzano, si svolgerà il giubilo della Contrada vittoriosa che porterà il Drappellone in segno di ringraziamento alla Madonna e intonerà l'inno Maria mater gratiae (Te Deum).