Palio di Siena del 2 luglio 2019: i figuranti del Comune e i componenti della fanfara

Sono 237 i figuranti del Comune per il Palio di Siena del 2 luglio 2019 che si corre in onore della Madonna di Provenzano e 71 i musici componenti della fanfara.
I figuranti del Comune
1. RIDOLFI PAOLO MAZZIERE
2. FIDATI MATTEO MAZZIERE
3. PINTALDI FILIPPO MAZZIERE
4. LOMBARDINI GIANNI MAZZIERE
5. BARI ALESSIO MAZZIERE
6. CAPPELLI ALESSANDRO MAZZIERE
7. BIGLIAZZI FRANCO VESSILLIFERO COMUNE
8. NANNONI FRANCESCO COMANDATORE
9. BURRONI VITTORIO COMANDATORE
10. BERNINI ALESSANDRO COMANDATORE
11. BORGOGNI GIOVANNI COMANDATORE
12. FRANCHI ROBERTO VESSILLIFERO MASSA MARITTIMA
13. CAPPONII FRANCESCO BALESTRIERE DI BORGO (MASSA)
14. MARTINI GIACOMO BALESTRIERE CITTA' NUOVA (MASSA)
15. DONATI CRISTOFER BALESTRIERE CITTA' VECCHIA (MASSA)
16. LANDI GIACOMO PORTA INSEGNE MONTALCINO
17. PIGNATTAI ANDREA ARCIERE MONTALCINO
18. MARINI RICCARDO ARCIERE MONTALCINO
19. FINESCHI ALESSANDRO ARCIERE MONTALCINO
20. MEIATTINI MICHELE ARCIERE MONTALCINO
21. GERMANESE LEONARDO PORTA INSEGNE STUDIO SENESE
22. BATTI MAURO RETTORE STUDIO SENESE
23. PALAZZESI GIORGIO DOCENTE STUDIO SENESE
24. BERNINI ANDREA DOCENTE STUDIO SENESE
25. MARIANI FEDERICO DOCENTE STUDIO SENESE
26. CHESI LEONARDO DOCENTE STUDIO SENESE
27. FIORINI NICCOLOâ€™ STUDENTE STUDIO SENESE
28. RIPACCIOLI GIULIO STUDENTE STUDIO SENESE
29. GIANNINI ALBERTO STUDENTE STUDIO SENESE
30. RINALDI TOMMASO STUDENTE STUDIO SENESE
31. PINTALDI SIMONE VESSILLIFERO MERCANZIA
32. FRUSCHELLI MARIO MAGISTRATO MERCANZIA
33. CIACCI MASSIMO MAGISTRATO MERCANZIA
34. BANFI MARCO MAGISTRATO MERCANZIA
35. MANENTI GIANCARLO PAGGIO PORTA MASGALANO
36. PIANIGIANI ALESSANDRO PAGGIO SCORTA PORTA MASGALANO
37. GRANDI FRANCESCO PAGGIO SCORTA PORTA MASGALANO
38. FABBRI FRANCESCO PAGGIO CAPITANO DEL POPOLO
39. VIGNI YARI PAGGIO CAPITANO DEL POPOLO
40. ROSATI FILIPPO PAGGIO CAPITANO DEL POPOLO
41. DE MAURO GABRIELE VESSILLIFERO CAPITANO DEL POPOLO
42. ZAMPERINI CARLO CAPITANO DEL POPOLO
43. LUCIOLI GIULIANO GONFALONIERE DEI TERZI
44. ZAMPERINI OSVALDO GONFALONIERE DEI TERZI
45. SAMPIERI FABIO GONFALONIERE DEI TERZI
46. FETI ANDREA CENTURIONE DEI TERZI
47. GIOVANI FEDERICO CENTURIONE DEI TERZI
48. PECCI BRUNO CENTURIONE DEI TERZI
49. ANTICHI PAOLO CENTURIONE DELLE MASSE
50. BACCONI PAOLO CENTURIONE DELLE MASSE
51. MARTINI PAOLO CENTURIONE DELLE MASSE
52. FIORINI FILIPPO VESSILLIFERO DEI BALESTRIERI
53. FUSI LUCA CAPO DEI BALESTRIERI
54. BROGI MASSIMO PAVESARIO
55. MEIATTINI MASSIMO PAVESARIO
56. CIACCI MICHELE PAVESARIO
57. MERCATI RICCARDO PAVESARIO
58. VALACCHI MIRKO BALESTRIERE BALESTRA GRANDE
59. PIERANGIOLI RICCARDO BALESTRIERE BALESTRA GRANDE
60. MICHELI ALAIN BALESTRIERE BALESTRA GRANDE
61. MANENTI ALESSANDRO BALESTRIERE BALESTRA GRANDE
62. POGGIALINI PAOLO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
63. NOCENTINI ANDREA BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
64. TOZZI ANDREA BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
65. FABIANI MATTEO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
66. CAPPELLI MICHELE BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
67. CUCINI LORENZO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
68. BINI SILVIO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
69. GALLUZZI DAVIDE BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
70. BELLOTTI STEFANO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
71. MARZUCCHI MICHELE BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
72. BURRONI ALESSANDRO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
73. BUTI CARLO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
74. CIOMEI LUCA BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
75. SIMI FABIANO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
76. FABBRI ALESSANDRO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
77. BENNATI EMANUELE BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
78. GORI LUIGINO CAPITANO DI GIUSTIZIA
79. WIZANY THOMAS ARMIGERO
80. CALIANI GIACOMO ARMIGERO
81. CAVINI NICOLA ARMIGERO
82. SBARDELLATI MICHELE ARMIGERO
83. CHINI PAOLO ARMIGERO
84. CORBELLI DAVID ARMIGERO
85. SHABANI ARBER ARMIGERO
86. ANTICHI ALESSANDRO ARMIGERO
87. BURRONI ANDREA ARMIGERO
88. ROSATI FEDERICO ARMIGERO
89. SHABANI ARSENT ARMIGERO
90. BIANCHI PAOLO ARMIGERO
91. CAMPANA VALERIO BOVARO
92. DONNINI MASSIMO BOVARO
93. MENCARELLI EMILIO BOVARO
94. FERRI LORENZO BOVARO
95. BELLINI VINCENZO BALIA
96. SBARDELLATI MARCELLO BALIA
97. MENCHETTI GIANFRANCO BALIA
98. GHEZZI ALESSANDRO BALIA
99. BONIN ALESSANDRO PAGGETTO BALIA
100. MARZUCCHI BERNARDO INSERVIENTE DI BALIA
101. VIGNI ANDREA CONTRADA SOPPRESSA ORSO
102. BONECHI FRANCO CONTRADA SOPPRESSA GALLO
103. CROCINI SIMONE CONTRADA SOPPRESSA LEONE
104. GALVAGNO PIETRO CONTRADA SOPPRESSA QUERCIA
105. RICCI GIULIO CONTRADA SOPPRESSA SPADAFORTE
106. ANICHINI ANDREA CONTRADA SOPPRESSA VIPERA
107. VANNUZZI STEFANO FAMIGLIA NOBILE D'ELCI
108. BALDANZI STEFANO FAMIGLIA NOBILE SALVANI
109. PAGNI MARCO FAMIGLIA NOBILE SALIMBENI
110. CECCARELLI MICHELE FAMIGLIA NOBILE PICCOLOMINI
111. FRANCHI MARCO FAMIGLIA NOBILE UGURGIERI
112. COLLINI MARCO FAMIGLIA NOBILE TOLOMEI
113. CHITI ROMANO PALAFRENIERE D'ELCI
114. RAVEGGI MARCO PALAFRENIERE SALIMBENI
115. FRANCI PAOLO PALAFRENIERE PICCOLOMINI
116. PIANIGIANI ALBERTO PALAFRENIERE TOLOMEI
117. TARONI MANUEL PALAFRENIERE UGURGIERI
118. LOSI GIUSEPPE PALAFRENIERE SALVANI
119. FRULLINI SIMONE PALAFRENIERE
120. CAVICCHIOLI ROBERTO PALAFRENIERE
121. SOLDATI DUCCIO PALAFRENIERE
122. GIACHETTI PAOLO PALAFRENIERE
123. GRAZZINI MAURIZIO PALAFRENIERE
124. NESI MASSIMO PALAFRENIERE
125. GIAMBRONE GIOACCHINO PALAFRENIERE
126. MANENTI GUIDINO PALAFRENIERE
127. GEPPONI OSVALDO PALAFRENIERE
128. SCHIAVONE RAFFAELE PALAFRENIERE
129. RICCI GIANPIERO PALAFRENIERE
130. SEMBOLONI SIMONE PALAFRENIERE
131. VANNINI ANDREA PALAFRENIERE
132. CIAVARELLA LEONARDO PALAFRENIERE
133. PIANIGIANI RICCARDO PALAFRENIERE
134. COLUCCINI GIULIO PALAFRENIERE
135. FORZONI FEDERICO PALAFRENIERE
136. CAPANNELLI GILBERTO PALAFRENIERE
137. MARZUCCHI BERNARDO ROTELLINO
138. BURRINI FRANCESCO ROTELLINO
139. MARIOTTINI SERGIO ROTELLINO
140. BUGNOLI MASSIMO ROTELLINO
141. PROVVEDI LEONARDO ROTELLINO
142. COZZA PIETRO ROTELLINO
143. LUNGHINI SIMONE ROTELLINO
144. CATENI LUCIANO ROTELLINO
145. RICCI MARIO ROTELLINO
146. BERTINI CLAUDIO ROTELLINO
147. FANTONI GABRIELE ROTELLINO
148. FROSINI RICCARDO MAESTRO DI CAMPO
149. BELARDI PAOLO ROTELLINO
150. FANI MARCO ROTELLINO
151. ALCIDI LORENZO TERRA E CASTELLA
152. BRUNI DUCCIO TERRA E CASTELLA
153. GIUGGIOLI NICCOLOâ€™ TERRA E CASTELLA
154. FELLA CARLO TERRA E CASTELLA
155. BICCHI ALBERTO TERRA E CASTELLA
156. DE SALVE CRISTIANO TERRA E CASTELLA
157. MAZZA LORENZO TERRA E CASTELLA
158. MINETTI ROBERTO TERRA E CASTELLA
159. SALERNO MARCELLO TERRA E CASTELLA
160. CERUSO ANTONIO TERRA E CASTELLA
161. BELLAVISTA FEDERICO TERRA E CASTELLA
162. NIGI LUCA TERRA E CASTELLA
163. PRATESI NICOLA TERRA E CASTELLA
164. TIRINNANZI SIMONE TERRA E CASTELLA
165. GRAZZINI JACOPO TERRA E CASTELLA
166. PIROLI FRANCESCO TERRA E CASTELLA
167. FINESCHI GUGLIELMO TERRA E CASTELLA
168. RAPPOLI MATTEO TERRA E CASTELLA
169. MARGIACCHI GIOVANNI TERRA E CASTELLA
170. GUALTIERI GUIDO TERRA E CASTELLA
171. FABIANI MATTEO TERRA E CASTELLA
172. LANDI GIACOMO TERRA E CASTELLA
173. BIANCHI NICCOLOâ€™ TERRA E CASTELLA
174. LENZI MASSIMO TERRA E CASTELLA
175. LISINI TOMMASO TERRA E CASTELLA
176. TAFURI SIMONE TERRA E CASTELLA
177. CINI GIULIO TERRA E CASTELLA
178. PASQUINUZZI DAVIDE TERRA E CASTELLA
179. GREN FRANCESCO TERRA E CASTELLA
180. FABBRI ANGELO TERRA E CASTELLA
181. CAPPELLI ALBERTO TERRA E CASTELLA
182. BELLUCCI GIULIO TERRA E CASTELLA
183. MORI GIACOMO TERRA E CASTELLA
184. FONTANELLI GABRIELE TERRA E CASTELLA
185. RAVENNI FRANCESCO TERRA E CASTELLA
186. COSMI GIOVANNI TERRA E CASTELLA
187. BACCI MASSIMILIANO TERRA E CASTELLA
188. PEDANI LORENZO TERRA E CASTELLA
189. FRATIGLIONI GIANLUCA TERRA E CASTELLA
190. BALDI SIMONE TERRA E CASTELLA
191. BALDASSARRI IACOPO TERRA E CASTELLA
192. VALORI BERNARDO TERRA E CASTELLA
193. PROVVEDI GIORGIO TERRA E CASTELLA
194. GUARGUAGLINI TOMMASO TERRA E CASTELLA
195. VANNINI ANGELO TERRA E CASTELLA
196. CULTRERA DANIELE TERRA E CASTELLA
197. PALMAS GREGORIO TERRA E CASTELLA
198. BALDASSARI ALESSIO TERRA E CASTELLA
199. MONACI PIETRO TERRA E CASTELLA
200. BICCHI CLAUDIO TERRA E CASTELLA
201. MAZZA BERNARDO TERRA E CASTELLA
202. MATTII GIULIO TERRA E CASTELLA
203. VITTORI GABRIELE TERRA E CASTELLA
204. GABBIAI DUCCIO TERRA E CASTELLA
205. LOBELLO ANTONIO TERRA E CASTELLA
206. COLI CARLO TERRA E CASTELLA
207. GUARGUAGLINI FRANCESCO TERRA E CASTELLA
208. BONARI GIANMARIA TERRA E CASTELLA
209. LEONE MASSIMO TERRA E CASTELLA
210. BURRONI MATTEO TERRA E CASTELLA
211. CANESCHI DUCCIO TERRA E CASTELLA
212. BURRONI LORENZO TERRA E CASTELLA
213. ALEX SUDUDEWAGE TERRA E CASTELLA
214. CORTI FILIPPO TERRA E CASTELLA
215. BARBI MATTEO TERRA E CASTELLA
216. MARGIACCHI ALESSANDRO TERRA E CASTELLA
217. FERRINI FEDERICO TERRA E CASTELLA
218. LUCIOLI RICARDO TERRA E CASTELLA
219. PROVVEDI STEFANO TERRA E CASTELLA
220. FRUSCHELLI LUCA PAGGIO PORTAFESTONE
221. CROCINI SENIO PAGGIO PORTAFESTONE
222. SAMMICHELI NICCOLOâ€™ PAGGIO PORTAFESTONE
223. PECCI DAVIDE PAGGIO PORTAFESTONE
224. MANGANELLI ALBERTO PAGGIO PORTAFESTONE
225. MASSARI EDOARDO PAGGIO PORTAFESTONE
226. TURILLAZZI SENIO PAGGIO PORTAFESTONE
227. MARZUCCHI PIETRO MARIA PAGGIO PORTAFESTONE
228. MENSINI LEONARDO PAGGIO PORTAFESTONE
229. RENNA JULIAN PAGGIO PORTAFESTONE
230. PACIOTTI TOMMASO PAGGIO PORTAFESTONE
231. FINESCHI PIER FILIPPO PAGGIO PORTAFESTONE
232. GRICCIOLI GIOVANNI PAGGIO PORTAFESTONE
233. BARI ALESSANDRO PAGGIO PORTAFESTONE
234. SAMPIERI FEDERICO PAGGIO PORTAFESTONE
235. GORELLI GUGLIELMO PAGGIO PORTAFESTONE
236. LORENZONI GUGLIELMO PAGGIO PORTAFESTONE
237. BROCCHI VIERI PAGGIO PORTAFESTONE
I musici della fanfara
Tamburi di palazzo
Elena Sanchini
Isabella Rossi
Gaia Saveri
Ilaria Cancelli
Claudia Brunetti
Eva Banducci
Simone Salvini
Duccio Petricci
Livia Saveri
Lucia Orazioli
Cinzia Bianciardi
Pasquale Albano
Massa Marittima
Michele Ciarri
Montalcino
Giacomo Cancelli
Studio Senese
Eugenio Fornacelli
Leonardo Giovannoni
Mercanzia
Gianluca Failli
Andrea Fabbri
Balestrieri
Francesco Ugolini
Lorenzo Ritondale
Tamburino alla mossa
Giacomo Cancelli
Matteo Cancelli
Chiarine
Matteo Cancelli
Luca Pollai
Edoardo Chianese
Marco Piattelli
Mario Cappelli
Fabrizio Cappelli
Emiliano Voltolini
Massimiliano Senesi
Biagio Mazzafera
Marco Sansoni
Gabriele Cinquantini
Giacomo Meiattini
Marco Mosconi
Manuel Marchese
Pietro Iannone
Andrea Vittorio Valenti
Luciano Bianchi
Carlo Giamello
Trombe
Gabriele Bartalini
Francesco Guarguaglini
Nicola Sabatini
Massimo Machetti
Leonello Dominici
Andrea Pianigiani
Michele Periccioli
Gianfranco Nastasi
Giani Alessandro
Elia Giorgi
Francesco Chiodini
Silvio Vannini
Accompagnamento
Paolo Franci
Francesco Cardamone
Novilio Parrini
Luca Petrelli
Matteo Piazzi
Marino Giannetti
Gaspare Baldassano
Silvia Golini
Nicola Zacchei
Flavio Masi
Mario Paggi
Massimo Milanesi
Alessio Bartalini
Vinicio Del Mastro
Salvatore Cafaro
Nicola Cardamone
Andrea Capanni
Andrea Falciani
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