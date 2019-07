Palio di Siena del 2 luglio 2019: il borsino definitivo delle accoppiate

FAVORITE

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

GIRAFFA - TALE E QUALE - Baio C 7 - Lucia Toto - TALE E QUALE - Baio C 7 - Lucia Toto

Giovanni Atzeni detto Tittia

TORRE - ROCCO NICE - Baio C 9 - Ilaria Vallone - ROCCO NICE - Baio C 9 - Ilaria Vallone

Elias Mannucci detto Turbine

BRUCO - SOLU TUE DUE - Sauro C 8 - Chiara Falciani - SOLU TUE DUE - Sauro C 8 - Chiara Falciani

Andrea Mari detto Brio

OUTSIDER

CIVETTA - PORTO ALABE - Sauro C 11 - Fabrizio Brogi - PORTO ALABE - Sauro C 11 - Fabrizio Brogi

Giosuè Carboni detto Carburo

AQUILA - RENALZOS - Baio C 9 - Marcello Roti - RENALZOS - Baio C 9 - Marcello Roti

Carlo Sanna detto Brigante

SELVA - REMISTIRIO - Sauro C 9 - Elias Mannucci - REMISTIRIO - Sauro C 9 - Elias Mannucci

Andrea Coghe detto Tempesta

DRAGO - REMOREX - Sauro C 9 - Massimo Columbu - REMOREX - Sauro C 9 - Massimo Columbu

Federico Arri detto Ares

INCOGNITE

ONDA - TABACCO - Sauro C 7 - Antonio Siri - TABACCO - Sauro C 7 - Antonio Siri

Antonio Siri detto Amsicora

PANTERA - SORIGHITTU - Baio C 8 - Simone Pistolesi - SORIGHITTU - Baio C 8 - Simone Pistolesi

Luigi Bruschelli detto Trecciolino

LINK alla scheda realizzata dal Comune di Siena con tutte le accoppiate ed i dettagli di cavalli e fantini

Tale e Quale è una delle punte del lotto, un cavallo che può finalmente dimostrare di che pasta è fatto. Tittia in questi quattro giorni è sembrato sereno e determinato e tutto fa pensare ue la Giraffa possa correre un palio da assoluta protagonista.Rocco Nice è, a detta di tutti gli esperti, il cavallo più forte del lotto. La situazione però non è semplice perché la presenza della rivale renderà la vita difficile a Turbine, che ha però di fronte a sè l’occasione della vita. Nell’economia del palio di Salicotto sarà determinante l’ordine al canape.Dopo un anno arriva l’esordio di Brio con il giubbetto del Bruco. Strategicamente la contrada di via del Comune è l’altra punta della carriera insieme alla Chiocciola. Da capire, eventualmente, la resistenza al terzo giro di Solu tue Due contro veri e propri “bomboloni” come i vari Rocco Nice, Tale e Quale e compagnia.L’accoppiata del Castellare potrebbe sicuramente essere annoverata tra le favorite, anche se alcune “super potenze” partono di diritto davanti. Porto Alabe è il cavallo più affidabile ed esperto del lotto e se anche stasera partrà davanti come ha fatto in quasi tutte le prove, saranno dolori... per gli altri.La voglia di togliersi la cuffia è tanta. Renalzos conosce la stalla dell’Aquila “come le sue tasche” e viceversa. Anche per Brigante è una grande occasione... Pantera e Trecciolino permettendo.Remistirio è piaciuto molto in questi giorni. Il cavallino ormai conosce la piazza e quale migliore occasione per provare a compiere il definitivo salto di qualità. Per Tempesta è il palio della conferma. La voglia certo non manca.Anche se è il vincitore dell’ultima carriera, in un lotto come questo Remorex non è tra i favoriti, ma può recitare un ruolo di outsider, guidato da Ares che ha tanta voglia di mettersi in mostra.Il primo pensiero sarà certamente quello di provare a mettere i bastoni tra le ruote alla Torre che ha una delle accoppiate migliori del lotto. Amsicora e Tabacco si conoscono bene è questo potrebbe essere un grande vantaggio, soprattutto alla Mossa che probabilmente sarà decisiva.Trecciolino nelle prove è rimasto piuttosto coperto anche se la sua “mission” appare piuttosto chiara. Sarà molto interessante vedere l’Imperatore impegnato in un palio sulla difensiva.