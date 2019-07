Palio di Siena del 2 luglio 2019: TRIONFA LA GIRAFFA

L'ordine di ingresso ai canapi è stato il seguente:

Aquila, Chiocciola, Pantera, Torre, Onda, Giraffa, Selva, Bruco, Drago e Civetta

La Contrada della Giraffa con Giovanni Atzeni detto Tittia su Tale e Quale ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio 2019, corso in onore della Madonna di Provenzano, conquistando così il Drappellone realizzato dall'artista Massimo Stecchi. La Contrada della Giraffa con Giovanni Atzeni detto Tittia su Tale e Quale ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio 2019, corso in onore della Madonna di Provenzano, conquistando così il Drappellone realizzato dall'artista Massimo Stecchi.

L'ordine di ingresso ai canapi del

Palio di Siena del 2 luglio 2019



(contrada - nome cavallo - manto, sesso, età - proprietario;

nome fantino e soprannome)

AQUILA - RENALZOS - Baio C 9 - Marcello Roti - RENALZOS - Baio C 9 - Marcello Roti

Carlo Sanna detto Brigante

CHIOCCIOLA - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 9 - T.V.T. Westerman - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 9 - T.V.T. Westerman

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

PANTERA - SORIGHITTU - Baio C 8 - Simone Pistolesi - SORIGHITTU - Baio C 8 - Simone Pistolesi

Luigi Bruschelli detto Trecciolino

TORRE - ROCCO NICE - Baio C 9 - Ilaria Vallone - ROCCO NICE - Baio C 9 - Ilaria Vallone

Elias Mannucci detto Turbine

ONDA - TABACCO - Sauro C 7 - Antonio Siri - TABACCO - Sauro C 7 - Antonio Siri

Antonio Siri detto Amsicora

GIRAFFA - TALE E QUALE - Baio C 7 - Lucia Toto - TALE E QUALE - Baio C 7 - Lucia Toto

Giovanni Atzeni detto Tittia

SELVA - REMISTIRIO - Sauro C 9 - Elias Mannucci - REMISTIRIO - Sauro C 9 - Elias Mannucci Andrea Coghe detto Tempesta

BRUCO - SOLU TUE DUE - Sauro C 8 - Chiara Falciani - SOLU TUE DUE - Sauro C 8 - Chiara Falciani

Andrea Mari detto Brio

DRAGO - REMOREX - Sauro C 9 - Massimo Columbu - REMOREX - Sauro C 9 - Massimo Columbu

Federico Arri detto Ares

CIVETTA - PORTO ALABE - Sauro C 11 - Fabrizio Brogi RINCORSACIVETTA - PORTO ALABE - Sauro C 11 - Fabrizio Brogi

Giosuè Carboni detto Carburo

Immagini © FotoStudio Siena

La corsa, come da tradizione, è stata preceduta dall'esibizione del drappello dei Carabinieri a cavallo e dal Corteo storico.Con il seguente ordine di chiamata tra i canapi: Aquila, Chiocciola, Pantera, Torre, Onda, Giraffa, Selva, Bruco, Drago e Civetta; il mossiere Bartolo Ambrosione fa subito uscire i cavalli sia per tranqullizzare i barberi stessi sia, e soprattutto, per permettere ai fantini di fare i cosiddetti partiti, cioè prendere o perfezionare i vari accordi già presi dalle Contrade alla luce delle posizioni alla mossa.Al secondo allineamento, qualche problema tra i canapi, con l'Onda e la Chiocciola che non riescono ad entrare al loro posto, e nuova uscita delle Contrade chiamata dal mossiere.Terzo allineamento, sempre qualche problema di nervosismo, e questa volta Bartolo Ambrosione, vista qualche pressione dei cavalli sul canape, abbassa lo stesso invalidando la mossa e permettendo così alle Contrade di fare un giro di sgambatura della piazza.Al quarto tentativo la tensione, o meglio la confusione, aumenta. Dopo qualche minuto un'altra uscita vista l'impossibilità di gestione della mossa.Quinto tentativo, anche questa volta con un grande caos, con la Pantera che stabilmente "marca l'Aquila" fino a che Renalzos scalcia colpendo Jonatan Bartoletti detto Scompiglio e il mossiere ovviamente fa uscire nuovamente i cavalli.Alle 19.50 si procede al sesto allineamento, anche se permane la confusione, entra subito la Civetta, mossa valida, e ottimo spunto al via di Chiocciola, Giraffa, Bruco e Aquila. Le posizioni non cambiano e si corre per un giro e mezzo sempre con lo stesso ordine anche se da dietro il Drago cerca la rimonta arrivando fino al terzo posto all'ultimo giro.All'ultimo Casato la Giraffa tenta di passare all'interno ma invano, sembra impossibile recuperare sulla Chiocciola che già pregusta la vittoria, ma all'ultimo metro è Giovanni Atzeni detto Tittia su Tale e Quale che trionfa nel Palio del 2 luglio 2019 dopo attimi di incertezza in attesa delle decisioni dei giudici della corsa.