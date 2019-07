Palio di Siena 2019: il giro della vittoria della Giraffa - FOTOGALLERY

Le immagini del giro della vittoria della Contrada della Giraffa vittoriosa nel Palio di Provenzano



















































Si è tenuto ieri, mercoledì 3 luglio, il giro della vittoria dell'Imperiale Contrada della Giraffa, che ha trionfato al Palio di Siena del 2 luglio 2019, corso in onore della Madonna di Provenzano, con Giovanni Atzeni detto Tittia su Tale e Quale, aggiudicandosi il Drappellone realizzato dall'artista senese Massimo Stecchi.Grande festa per Tittia, giunto alla sesta vittoria nel Palio, per Tale e Quale (cavallo di Lucia Toto che vince al secondo Palio corso) e al barbaresco Marco Avignone, per il capitano Stefano Casini, i tre mangini Guido Guiggiani, Federico Neri, Marco Niccolucci e per il Priore della Contrada di via delle Vergini, Bernardo Lombardini.Corteo della vittoria in programma, con tutta probabilità, sabato 13 luglio.