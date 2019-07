Pantera, Drago e Bruco sono le Contrade estratte per il Palio di Siena del 16 agosto 2019

Si sono aggiunte a Chiocciola, Oca, Selva, Aquila, Onda, Torre e Istrice che corrono di diritto

Pantera, Drago e Bruco sono le tre Contrade estratte a sorte questa sera, domenica 7 luglio a partire dalle 19, nella Sala degli Arazzi all'interno del Palazzo comunale in Piazza del Campo a Siena e che, assieme alle sette già partecipanti di diritto: Chiocciola, Oca, Selva, Aquila, Onda, Torre e Istrice, prenderanno parte al Palio di Siena del 16 agosto 2019 che si corre in onore della Madonna Assunta e il cui Drappellone sarà realizzato da Milo Manara.Saranno così due le coppie di rivali in piazza: Aquila-Pantera e Oca-Torre. Per il Drago inoltre sarà la quinta Carriera consecutiva.La contrada della Civetta ha estratto la Pantera, la Chiocciola il Drago e l’Istrice il Bruco. Estratta la Contrada del Valdimontone (per prima, dalla Contrada rivale del Nicchio) che ha scontato così il provvedimento di esclusione, la cui bandiera è stata esposta all'ultimo posto delle finestre del secondo piano. Rimangono così solo Nicchio e Tartuca a dover scontare un palio di esclusione.Dalle trifore del primo piano di Palazzo pubblico che si affacciano su Piazza del Campo, sono state esposte nell'ordine le bandiere delle tre Contrade estratte, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla Carriera, andando così a completare il lotto delle dieci al canape.L'ordine di estrazione delle altre Contrade non partecipanti alla prossima carriera, le cui bandiere sono state esposte dalle trifore del piano superiore, è stato il seguente: Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno e Nicchio. Queste saranno le sei Contrade che con il Valdimontone correranno di diritto il Palio del 16 agosto 2020.