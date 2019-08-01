Giovedì, 1 agosto 2019
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PALIO E CONTRADE

Palio di Siena del 16 agosto 2019: gli orari delle previsite

Giovedì 01 Agosto 2019 17:10 © FotoStudio Siena
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previsite 23 giugno 2019 - 34Si terranno martedì 6 e mercoledì 7 agosto, alla clinica veterinaria “Il Ceppo” (località Monteresi - Monteriggioni), le due giornate di previsite dei cavalli per il Palio di Siena del 16 agosto 2019, che si corre in onore della Madonna Assunta. Sono 102 i cavalli iscritti dei quali 50 saranno visitati martedì e gli altri 52 nella giornata di mercoledì.

Di seguito l'orario delle previsite dei cavalli:

Martedì 6 agosto

Ore 6
BOMBARDINO
VIDA MIA
TORNADA
YOGHI DA CLODIA
UGAR
 
Ore 7
TABACCO
VIRTU' SENESI
TEMPESTA DA CLODIA
QUESTURINO
ZINEF
 
Ore 8
TIAGO BAIO
SOLERO
URMIA
URAGANO ROSSO
VIRAGO
 
Ore 9
REMO SECONDO
ZENIOS
VINO SANTO
ZINZULA SEDILESA
ZINGARO BAIO
 
Ore 10
UCALY
SUPERBA DA CLODIA
URAGANA BELLA
RAKTOU
UNAMORE
 
Ore 11
OSAMA BIN
SMERALDO NULESE
TORNASOL
URBINA BELLA
ZENTILE
 
Ore 12
REMOREX
URIAN
SYMPOSYUM

Ore 17
VIPERA OTZANESA
ZAMINDE
ZOE
VI BRO PEDRALADA
WINNER EASY

Ore 18
OPPIO
ZIO FRAC
URIEL RUSPINA
DIAMANTE DA CLODIA
SOLEANDROS
 
Ore 19
TIEPOLO
LAURETTA MIA
TOTTUGODDU
QUARZUS
ROTEGAGIU

Ore 20
VERANU
ZIO ROSAS

Mercoledì 7 agosto

Ore 6
PORTO ALABE
UNA PER TUTTI
VIEMMIDIETRO
UNGARO DE BONORVA
VIOLENTA DA CLODIA

Ore 7
SENNORESA
ZARAWA
ZICULITTH
VOLPINO
SCHIETTA
 
Ore 8
RIO MANIGOS
VENERE SAURA
VALLEROZZI
ZENIATA
RENALZOS
 
Ore 9
UGOLINA
VENTO FRESCO
UVA FRAGOLA
TRISTEZZA
VISO D'ANGELO

Ore 10
UGO RICOTTA  
ZUCARELLO
RESTA
UNIDOS
VELOCE
RADESKI

Ore 11
TALE E QUALE
REO CONFESSO
REMISTIRIO
SEMPRE IO
UNNIGHY
ZENIS

Ore 12
VENTURIUS
VENUS DE CAMPEDA
ZAGU
ZEUS ZENO
UESESE

Ore 17
QUANTOVALI
VALOROSA GEMMA
TRATTU DE ZAMAGLIA
URSELLA
SABURGHESA

Ore 18
RODRIGO BAIO
SOLU TUE DUE
VENTOSU
VITZICHESU
ROSEDDU
 
Ore 19
ROMBO DE SEDINI
TONINA
TOUT BEAU
ZENIOSUETHIESI
PREZIOSA PENELOPE

Immagini © FotoStudio Siena
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