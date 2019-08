Palio di Siena del 16 agosto 2019: gli orari delle previsite

Si terranno martedì 6 e mercoledì 7 agosto, alla clinica veterinaria “Il Ceppo” (località Monteresi - Monteriggioni), le due giornate di previsite dei cavalli per il Palio di Siena del 16 agosto 2019, che si corre in onore della Madonna Assunta. Sono 102 i cavalli iscritti dei quali 50 saranno visitati martedì e gli altri 52 nella giornata di mercoledì.Di seguito l'orario delle previsite dei cavalli:Ore 6BOMBARDINOVIDA MIATORNADAYOGHI DA CLODIAUGAROre 7TABACCOVIRTU' SENESITEMPESTA DA CLODIAQUESTURINOZINEFOre 8TIAGO BAIOSOLEROURMIAURAGANO ROSSOVIRAGOOre 9REMO SECONDOZENIOSVINO SANTOZINZULA SEDILESAZINGARO BAIOOre 10UCALYSUPERBA DA CLODIAURAGANA BELLARAKTOUUNAMOREOre 11OSAMA BINSMERALDO NULESETORNASOLURBINA BELLAZENTILEOre 12REMOREXURIANSYMPOSYUMOre 17VIPERA OTZANESAZAMINDEZOEVI BRO PEDRALADAWINNER EASYOre 18OPPIOZIO FRACURIEL RUSPINADIAMANTE DA CLODIASOLEANDROSOre 19TIEPOLOLAURETTA MIATOTTUGODDUQUARZUSROTEGAGIUOre 20VERANUZIO ROSASOre 6PORTO ALABEUNA PER TUTTIVIEMMIDIETROUNGARO DE BONORVAVIOLENTA DA CLODIAOre 7SENNORESAZARAWAZICULITTHVOLPINOSCHIETTAOre 8RIO MANIGOSVENERE SAURAVALLEROZZIZENIATARENALZOSOre 9UGOLINAVENTO FRESCOUVA FRAGOLATRISTEZZAVISO D'ANGELOOre 10UGO RICOTTAZUCARELLORESTAUNIDOSVELOCERADESKIOre 11TALE E QUALEREO CONFESSOREMISTIRIOSEMPRE IOUNNIGHYZENISOre 12VENTURIUSVENUS DE CAMPEDAZAGUZEUS ZENOUESESEOre 17QUANTOVALIVALOROSA GEMMATRATTU DE ZAMAGLIAURSELLASABURGHESAOre 18RODRIGO BAIOSOLU TUE DUEVENTOSUVITZICHESUROSEDDUOre 19ROMBO DE SEDINITONINATOUT BEAUZENIOSUETHIESIPREZIOSA PENELOPE