Palio di Siena del 16 agosto 2019: gli orari delle previsite

Si terranno martedì 6 e mercoledì 7 agosto, alla clinica veterinaria “Il Ceppo” (località Monteresi - Monteriggioni), le due giornate di previsite dei cavalli per il Palio di Siena del 16 agosto 2019, che si corre in onore della Madonna Assunta. Sono 102 i cavalli iscritti dei quali 50 saranno visitati martedì e gli altri 52 nella giornata di mercoledì.
Di seguito l'orario delle previsite dei cavalli:
Martedì 6 agosto
Ore 6
BOMBARDINO
VIDA MIA
TORNADA
YOGHI DA CLODIA
UGAR
Ore 7
TABACCO
VIRTU' SENESI
TEMPESTA DA CLODIA
QUESTURINO
ZINEF
Ore 8
TIAGO BAIO
SOLERO
URMIA
URAGANO ROSSO
VIRAGO
Ore 9
REMO SECONDO
ZENIOS
VINO SANTO
ZINZULA SEDILESA
ZINGARO BAIO
Ore 10
UCALY
SUPERBA DA CLODIA
URAGANA BELLA
RAKTOU
UNAMORE
Ore 11
OSAMA BIN
SMERALDO NULESE
TORNASOL
URBINA BELLA
ZENTILE
Ore 12
REMOREX
URIAN
SYMPOSYUM
Ore 17
VIPERA OTZANESA
ZAMINDE
ZOE
VI BRO PEDRALADA
WINNER EASY
Ore 18
OPPIO
ZIO FRAC
URIEL RUSPINA
DIAMANTE DA CLODIA
SOLEANDROS
Ore 19
TIEPOLO
LAURETTA MIA
TOTTUGODDU
QUARZUS
ROTEGAGIU
Ore 20
VERANU
ZIO ROSAS
Mercoledì 7 agosto
Ore 6
PORTO ALABE
UNA PER TUTTI
VIEMMIDIETRO
UNGARO DE BONORVA
VIOLENTA DA CLODIA
Ore 7
SENNORESA
ZARAWA
ZICULITTH
VOLPINO
SCHIETTA
Ore 8
RIO MANIGOS
VENERE SAURA
VALLEROZZI
ZENIATA
RENALZOS
Ore 9
UGOLINA
VENTO FRESCO
UVA FRAGOLA
TRISTEZZA
VISO D'ANGELO
Ore 10
UGO RICOTTA
ZUCARELLO
RESTA
UNIDOS
VELOCE
RADESKI
Ore 11
TALE E QUALE
REO CONFESSO
REMISTIRIO
SEMPRE IO
UNNIGHY
ZENIS
Ore 12
VENTURIUS
VENUS DE CAMPEDA
ZAGU
ZEUS ZENO
UESESE
Ore 17
QUANTOVALI
VALOROSA GEMMA
TRATTU DE ZAMAGLIA
URSELLA
SABURGHESA
Ore 18
RODRIGO BAIO
SOLU TUE DUE
VENTOSU
VITZICHESU
ROSEDDU
Ore 19
ROMBO DE SEDINI
TONINA
TOUT BEAU
ZENIOSUETHIESI
PREZIOSA PENELOPE
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