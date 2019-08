Palio di Siena, bollettino della viabilità dal 6 al 20 agosto

Circolazione Circolazione veicoli e pedoni nel centro storico in occasione del Palio del 16 agosto 2019 (6-20 agosto)ordinanza Polizia Municipale n.562/2019DISPOSIZIONI GENERALIIl Campo: divieto di transito.Casato di Sopra: divieto di transito ai veicoli di peso superiore a 3,5 t.Casato di Sotto: doppio senso di circolazione con uscita da via della Fonte e divieto di sosta con rimozione. Via e vicolo della Fonte: divieto di sosta con rimozione.Via Giovanni Duprè tratto Il Campo-Mercato e via del Mercato: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione.Piazza del Mercatodal 6 agosto ore 3.00 divieto di sosta con rimozione davanti ai Magazzini del Sale fino al passaggio pedonale all’altezza del civico 30;dal 9 agosto ore 3.00 divieto di sosta con rimozione nella parte sotto via del Mercato fino al ristorante La Finestra;11 e 12 agosto dalle ore 4.00 alle 12.00 divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza ad eccezione del terrazzamento tra via dei Malcontenti e via di Porta Giustizia;dall’11 al 16 agosto i veicoli di servizio del Comune di Siena e delle società e aziende che operano per il Comune, sono autorizzati al transito e alla sosta sotto la copertura (Tartarugone).Via di Salicotto tratto Manna-Il Campo: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione, divieto di accesso al Campo.Via del Porrione tratto Il Campo-Logge del Papa: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione, entrata e uscita da Logge del Papa, il 9 agosto divieto di transito dalle ore 3.00 al completamento della stesura del tufo.Via Rinaldini: doppio senso di circolazione senza sfondo, con entrata e uscita da Banchi di Sotto, divieto di sosta con rimozione.Via di Città tratto Postierla-Pellegrini: senso unico verso via dei Pellegrini.Via di Città tratto Pellegrini-Terme: doppio senso di circolazione solo per i soli veicoli delle forze di polizia, vigili del fuoco, ambulanze, veicoli del Comune di Siena, taxi e NCC e, solo fino via di Fontebranda, i veicoli di SEI Toscana per la raccolta rifiuti.Via di Fontebranda area di fronte alla risalita meccanizzata del Costone, dalle ore 6.00 dell’11 alle 7.00 del 17 agosto divieto di sosta con rimozione.Piazza Indipendenza, dalle ore 6.00 dell’11 alle 7.00 del 17 agosto, tutta l’area di fronte alle Logge: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.Rimosse, fino al ripristino delle normali condizioni al termine della manifestazione, le colonnette di via Diacceto, che potrà essere percorsa, in direzione via dei Pellegrini-piazza di San Giovanni, dai veicoli delle forze di polizia, taxi e auto NCC.NORME PARTICOLARI PER IL MONTAGGIO PALCHIIl montaggio dei palchi inizia alle ore 3.00 del 6 agosto e termina entro le 3.00 del 9 agosto (ordinanza del Sindaco n. 64 del 5 luglio 2019).I veicoli adibiti al trasporto dei palchi sono autorizzati al transito con ingresso e uscita da Porta Romana.Per montaggio e smontaggio palco dei Giudici e palco dei Priori divieto di transito pedonale dalle ore 5.00 alle 9.30: Costarella dei Barbieri il 6 e il 21 agosto, via Rinaldini il 7 e il 22 agosto.NORME PARTICOLARI PER IL TRASPORTO DEL TUFO 9, 18 e 19 agostovia Rinaldini, via del Porrione, via di San Martino, via delle Cantine e via di Pantaneto: divieto di fermata dalle ore 3.00 fino al termine delle operazioniIl Campo e via Rinaldini: divieto di transito pedonale all’interno delle aree delimitate con nastro segnaletico. Temporaneamente sospese tutte le concessioni di suolo pubblico in contrasto con ingresso e uscita veicoli e macchine operatrici da e per Il Campo.PERMESSO RESIDENTEAi titolari di permesso residente, nelle vie dove è istituito divieto di sosta, è consentita la fermata per operazioni di carico e scarico senza causare pericolo e intralcio alla circolazione; è consentito raggiungere i luoghi di sosta indicati nel permesso entrando dal varco più prossimo all’area interessata seguendo le direzioni di marcia.PERMESSO GARAGEAi titolari di permesso garage, è consentito raggiungere le autorimesse entrando dal varco più prossimo all’area interessata seguendo le direzioni di marcia; i titolari di permesso garage impossibilitati a raggiungere le autorimesse, sono autorizzati alla sosta dove consentito, all’interno del proprio settore di competenza, esponendo il permesso garage.ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATII titolari di permesso ZTL annuale o temporaneo, di Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e tutti gli altri soggetti che possono accedere alla ZTL in base all’ordinanza 40/D del 18 giugno 1994 e successive modifiche e integrazioni, devono osservare i sensi di marcia, i divieti di sosta e fermata istituiti con l’ordinanza Polizia Municipale n.562/2019.OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE (bancarelle) dall’11 agostoAi soggetti autorizzati alla vendita è consentito, per il tempo strettamente necessario all’installazione del banco, l’accesso nell’area mattonata del Campo con ingresso e uscita da via Giovanni Duprè, compatibilmente con le operazioni di allestimento della piazza.TRASPORTO MERCINelle vie e piazze indicate nelle disposizioni generali è consentito il transito ai veicoli fino a 3,5 t. di massa complessiva o 5,5 m. di lunghezza, con permesso trasporto merci.Il Campo: accesso consentito solo nell’area mattonata, con ingresso e uscita da via Giovanni Duprè, compatibilmente con le operazioni di posa del tufo; la mattina dell’11, ed eventualmente il 12 agosto, è consentito l’accesso solo dopo il termine delle prove di addestramento dei cavalli. La mattina del 6 agosto i veicoli diretti agli esercizi situati lungo l’anello superiore dovranno effettuare le operazioni di carico e scarico dall’interno dell’area mattonata per non intralciare i lavori di montaggio dei cancelli.TRASPORTO CAVALLII veicoli adibiti al trasporto dei cavalli per le prove di addestramento e quelli degli accompagnatori sonoautorizzati ad accedere a piazza del Mercato con ingresso da via Roma e a sostare in piazza del Mercato fino al termine delle prove. I veicoli che per le loro caratteristiche non possono raggiungere piazza del Mercato possono sostare nello slargo di via dei Servi, tra via di San Girolamo e via delle Cantine, dove è istituito il divieto di sosta.DISPOSIZIONI GENERALIIl Campo: divieto di transito.Casato di Sopra: divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. e divieto di sosta con rimozione, divieto di accesso al Campo.Casato di Sotto: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione, divieto di accesso al Campo.Via e vicolo della Fonte: divieto di sosta con rimozione.Via Giovanni Duprè tratto Il Campo-Mercato e via del Mercato: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione; divieto di transito dalle ore 14.00 alle 17.00 del 13 e 17 agosto, transito pedonale dalle ore 14.00 alle 17.00 del 13 e 17 agosto, regolato da movieri per brevi periodi necessari al trasporto, montaggio e rimozione del palco delle comparse e il passaggio delle macchine operatrici.Piazza del Mercato: divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza ad eccezione delle aree adiacenti al tratto di collegamento tra le vie dei Malcontenti e di Porta Giustizia, divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli con CUDE che possono sostare nei quattro stalli vicino all’incrocio con vicolo di San Salvadore e via di Porta Giustizia.Via di Salicotto tratto Manna-Il Campo: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione, divieto di accesso al Campo.Via del Porrione tratto Il Campo-Logge del Papa: doppio senso di circolazione con ingresso e uscita da Logge del Papa, divieto di sosta con rimozione.Via Rinaldini: doppio senso di circolazione con ingresso e uscita da Banchi di Sotto, divieto di sosta con rimozione, divieto di accesso al Campo, divieto di transito e divieto di fermata dalle ore 7.45 (prove mattutine) e dalle 17.00 (prove pomeridiane), fino al rientro dei barberi nelle stalle.Banchi di Sopra e Banchi di Sotto: divieto di transito negli orari indicati alla voce “Barberi” ad eccezione dei veicoli in servizio di emergenza.Via di Città tratto Postierla-Pellegrini: senso unico in direzione via dei Pellegrini, divieto di transito e divieto di fermata negli orari indicati alla voce “Barberi”.Via di Città tratto Terme-Pellegrini: doppio senso di circolazione solo per i veicoli delle forze di polizia, vigili del fuoco, ambulanze, veicoli del Comune di Siena e veicoli di SEI Toscana per la raccolta differenziata, divieto di transito e divieto di fermata negli orari indicati alla voce “Barberi”.Banchi di Sotto e via di Città tratto Terme-Banchi di Sotto:consentito ai taxi il transito in direzione Terme-Logge del Papa nelle fasce orarie 12.00-15.00 e 21.30-4.00.Piazza Indipendenza: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.Piazza Giacomo Matteotti stalli adibiti al carico e scarico di fronte ai civici 31-32: divieto di sosta con rimozione.Piazza Giovanni Amendola tratto di circa 200 m. nell’area di fronte alla piscina comunale: divieto di sosta con rimozione dalle 7.00 del 13 alle 24.00 del 17 agosto.TRASPORTO CAVALLI 13 agostoI veicoli adibiti al trasporto dei cavalli per la Tratta e quelli degli accompagnatori sono autorizzati ad accedere a piazza del Mercato con ingresso da via Roma e a sostare in piazza del Mercato.I veicoli che per le loro caratteristiche non possono raggiungere piazza del Mercato possono sostare nello slargo di via dei Servi.BARBERIDivieto di transito in tutte le vie interessate dal passaggio dei barberi e dei contradaioli al seguito, dalle ore 7.45 (prove mattutine) e dalle 17.00 (prove pomeridiane), fino al rientro nelle stalle.I veicoli in transito, entrati prima dell’orario indicato, devono stare fermi con motore spento, fino al termine del passaggio dei barberi e dei contradaioli. Nella direttrice Banchi di Sotto-Città e Banchi di Sopra- Montanini la fermata è vietata. Per le prove mattutine sono esentati dal divieto di transito i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 7 t. di SEI Toscana adibiti alla raccolta dei rifiuti.TITOLARI DI PERMESSO RESIDENTI, GARAGE E ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATICome disposto nella sezione I, fermo restando quanto previsto alla voce “Centro Storico” di questa sezione.OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE (bancarelle)Ai soggetti autorizzati alla vendita è consentito l’accesso per il tempo strettamente necessario all’installazione del banco di vendita nell’area mattonata del Campo, da via Duprè, dopo le operazioni di assegnazione dei cavalli il giorno 13 agosto ed entro le ore 7.45 il 14 e 15 agosto, con uscita dalla stessa via sempre entro le ore 17.00.VENDITORI DI BIBITEAi soggetti autorizzati alla vendita è consentito l’accesso alla ZTL da via Roma e l’ingresso all’area mattonata del Campo da via Duprè dalle ore 15.00 alle 15.30. L’uscita, sempre da via Duprè, deve avvenire dopo la conclusione della Prova. La sosta dei veicoli dei venditori è consentita, con esposizione di permesso di transito e sosta, in piazza del Mercato negli spazi non a divieto o in via del Sole.TRASPORTO MERCINelle vie e piazze indicate nelle disposizioni generali di questa sezione, è consentito il transito ai veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t. o a 5,5 m. di lunghezza, con permesso trasporto merci: il 13 agosto dalle 6.00 alle 10.00 e dalle 15.30 alle 17.00, il 14 e 15 agosto dalle 6.00 alle 7.45, dalle ore 9.30, e comunque dopo il rientro dei barberi e contradaioli, fino alle 11.00 e dalle 15.30 alle 17.00.Il Campo: accesso consentito esclusivamente nell’area mattonata, con ingresso e uscita da via Duprè, con le stesse fasce orarie ad esclusione di quella mattutina del 13 agosto.CENTRO STORICODalle ore 7.45 per le prove mattutine e dalle 17.00 per le prove pomeridiane, fino al termine delle stesse e del rientro in contrada di barberi e contradaioli, è vietata la circolazione dai punti di accesso al centro storico: via Roma (inizio ZTL), via dei Pispini, piazzetta d’Ovile, via Esterna Fontebranda (area di manovra bus pollicino), via Mascagni, piano dei Mantellini (incrocio Cerchia-Sarrocchi), prato di Sant’Agostino (Porta Tufi), via della Sapienza, piazza Matteotti.Il personale della Polizia Municipale in servizio agli accessi al centro storico, per esigenze e situazioni particolari, da valutare di volta in volta, potrà consentire l’accesso in deroga e spostare la chiusura all’esterno di Porta Tufi e Porta San Marco.INNAFFIAMENTO PISTAPer tutto il periodo di permanenza del tufo in piazza, durante le operazioni di innaffiamento sui tratti di volta in volta interessati e comunque fino alla rimozione dei segnali, è vietato il transito dei pedoni sulla pista.RILASCIO AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE (permessi)L’accesso al centro storico con i permessi temporanei ZTL rilasciati dagli sportelli di Siena Parcheggi (viale Pietro Toselli n. 6 e via Federigo Tozzi n.3) è consentito dal rientro dei barberi nelle stalle con termine del permesso alle ore 11.00 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 con termine del permesso alle 17.00.Non si applica la mattina del 13 agosto.AREA DAVANTI ALLE LOGGE DEL PAPADivieto di sosta con rimozione. L’area è riservata allo stazionamento di mezzi dei vigili del fuoco, Polizia e un autoveicolo della Misericordia.DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CORTEO DEL CERO 14 agostoVia di Pantaneto, Banchi di Sotto, via di Città, via del Capitano, piazza Duomo: divieto di sosta con rimozione dalle ore 13.00 fino al termine del passaggio del Corteo lungo tutto il percorso su entrambi i margini della carreggiata.Porta Romana slargo all’interno: divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 alle 20.00, divieto di transito e di fermata per tutti i veicoli al momento del passaggio del Corteo.Via dei Pispini tratto Sasso-Pantaneto: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 13.00 alle 18.00.Piano dei Mantellini area prospiciente la chiesa del Carmine: divieto di sosta con rimozione dalle ore 16.00 alle 18.00.Le norme contenute in questa sezione sono in vigore dal momento dell’installazione a quello della rimozione della relativa segnaletica stradale.Contrada della Chiocciola - dalle ore 9.00 dell’11 agostoVia di San Marco tratto Mantellini-Diana: divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione.Via di San Marco e via della Diana tratto Bastianini-San Marco: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione; divieto di transito pedonale dalle ore 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto, consentito residenti nell’area e partecipanti alla Cena della Prova Generale.Via della Diana tratto Bastianini-Mantellini: divieto di sosta con rimozione; senso unico di marcia verso piano dei Mantellini.Via Paolo Mascagni tratto Mantellini-Bastianini: senso unico di marcia in direzione Bastianini-Mantellini.Via delle Sperandie: senso unico di marcia in direzione Mantellini-San Marco.Uno stallo nello slargo interno a Porta San Marco è riservato al CUDE n. 2605 rilasciato dal Comune di Siena.Nobile Contrada dell’OcaVia di Santa Caterina, via dei Pittori, via della Galluzza, vicolo del Forcone, vicolo della Macina, via di Fontebranda tutta l’area delimitata dalle fonti, dalla via del Camporegio e dalla stessa via di Fontebranda:divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.Via di Fontebranda tratto Costone-Città: divieto di transito dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto. I veicoli all’interno della zona, al momento dell’entrata in vigore di questa disposizione, potranno defluire seguendo il percorso: Fontebranda, Città, Indipendenza e itinerari conseguenti.Via di Fontebranda tratto Costone-Porta Fontebranda, compresi slarghi e area ex piscina: divieto di transito dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto, divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 del 14 alle 2.00 del 16 agosto.La manovra dei veicoli del trasporto pubblico locale (Tiemme) deve essere garantita nell’area davanti all’accesso della risalita meccanizzata, dove fanno capolinea, fatta eccezione dalle ore 17.00 fino a fine servizio del 15 agosto.Contrada della SelvaVia di Vallepiatta tra i civici 24/A-26: divieto di sosta con rimozione dalle ore 7.00 del 12 agosto.Piazzetta della Selva: divieto di sosta con rimozione dalle ore 11.00 del 15 agosto.Via Franciosa tratto Pozzo-SanGiovanni, via dei Fusari tratto San Giovanni-Pozzo, via dei Pellegrini tratto Monna Agnese-San Giovanni, piazza di San Giovanni: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto; divieto di transito pedonale dalle ore 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto, consentito residenti nell’area e partecipanti alla Cena della Prova Generale.Via del Fosso di Sant’Ansano: divieto di transito agli autocarri dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto.Vicolo del Pozzo: divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto; senso unico verso via dei Fusari dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto.Via di Monna Agnese tratto Pellegrini-Bonelli: senso unico verso piazzetta Bonelli dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto.Via di Città tratto Pellegrini-Terme e tratto Campane-Postierla: doppio senso di circolazione dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto.Lo spazio di sosta riservato al CUDE n. 799 in piazza di San Giovanni deve essere garantito realizzandone uno provvisorio nell'area idonea più vicina.Nobile Contrada dell’AquilaVia dei Percennesi, costa Larga, vicolo del Verchione e vicolo di Tone: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.Piazza Jacopo della Quercia: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto; divieto di transito pedonale dalle 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto, consentito residenti nell’area e partecipanti alla Cena della Prova Generale.Via di Città tratto Castoro-Postierla: doppio senso di circolazione per i veicoli autorizzati della Polizia di Stato dalle ore 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto.Via del Castoro doppio senso di circolazione dalle ore 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto.Contrada Capitana dell’Onda - dalle ore 8.00 del 12 agostoVia Giovanni Duprè tratto via del Mercato- vicolo della Fonte, vicolo delle Pietre, via delle Lombardetratto Fonte-San Salvadore, vicolo della Stufa, vicolo Ugurgieri e vicolo di San Salvadore: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.Via Giovanni Duprè tratto via del Mercato-vicolo della Fonte: divieto di transito pedonale dalle ore 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto, consentito residenti nell’area e partecipanti alla Cena della Prova Generale.Spostamento dello stallo riservato al CUDE n.1024 da via Duprè 38/40 allo spazio più vicino disponibile in piazza del Mercato.Contrada della TorreVia di Salicotto tratto Contradino-Malcontenti, vicolo della Fortuna tratto Manna-Archi e via degli Archi: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.Via di Salicotto tratto Oro-Malcontenti: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto; divieto di transito pedonale dalle ore 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto, consentito residenti nell’area e partecipanti alla Cena della Prova Generale.Vicolo del Contradino: divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto.Vicolo dell’Oro: senso unico verso via di San Girolamo dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto; obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da via San Martino.Via del Sole tratto Porta Giustizia-civico 37: doppio senso di circolazione dalle ore 10.00 del 15 alle 10.00 del 17 agosto.Via del Sole tratto civico 37-Servi: senso unico alternato regolato da semaforo e divieto di fermata su entrambi i lati dalle ore 10.00 del 15 alle 10.00 del 17 agosto.Via del Sole lato destro verso via dei Servi tra i civici 29-37 e lato sinistro tra i civici 7-39: divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 del 15 alle 10.00 del 17 agosto.Via di Porta Giustizia: doppio senso di circolazione dalle ore 10.00 del 15 alle 10.00 del 17 agosto.Vicolo della Manna: istituzione di uno spazio di sosta riservato al CUDE n. 392 rilasciato dal Comune di Siena.Contrada Sovrana dell’Istrice - dalle ore 8.00 del 12 agostoPiazza Guido Chigi Saracini, Porta Camollia e via Malta: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.Via Camollia tratto Chigi Saracini-Gazzani: divieto di transito; consentite operazioni carico/scarico nella fascia oraria 6.00-11.00, adottando le necessarie cautele nell’orario di passaggio del Barbero, in doppio senso di circolazione con diritto di precedenza nei sensi unici alternati ai veicoli in transito nella direzione normalmente consentita. Divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.Via Campansi tratto Gazzani-Pignattello, vicino al civico 64: doppio senso di circolazione con diritto di precedenza, nei sensi unici alternati ai veicoli in transito nella direzione normalmente consentita (verso Porta Camollia).Via Campansi tratto Pignattello, vicino al civico 64-Chigi Saracini: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.Via Campansi all’incrocio con via del Pignattello, vicino al civico 64: obbligo di svolta a sinistra e immissione in via del Pignattello.Via del Pignattello: senso unico verso via Campansi (incrocio Gazzani-Camollia).Costa dei Paparoni e via Paparoni: doppio senso di circolazione.Piazza Guido Chigi Saracini, Porta Camollia, via Campansi tratto Chigi Saracini-civico 69, via Malta, via Camollia tratto Chigi Saracini-Malta: divieto di transito pedonale dalle ore 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto, consentito residenti nell’area e partecipanti alla Cena della Prova Generale.Consentito il transito pedonale dall’accesso laterale di Porta Camollia, sul lato via Biagio di Montluc eccetto che dalle ore 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto; percorso pedonale alternativo: via Camollia-Fontegiusta -Montluc-Porta Camollia e viceversa.Contrada della PanteraVia di San Quirico tratto Pendola-Castelvecchio: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 15.00 del 12 agosto.Via di San Quirico tratto Pendola-Mantellini: senso unico verso piano dei Mantellini.Piano dei Mantellini tra i civici 39-34: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto; divieto di transito pedonale dalle ore 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto, consentito residenti nell’area e partecipanti alla Cena della Prova Generale.Piano dei Mantellini tra il civico 34 e via di Stalloreggi: doppio senso di circolazione dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto.Piano dei Mantellini piazzale davanti alla chiesa di San Niccolò al Carmine-oratorio Contrada della Pantera: divieto di sosta con rimozione fino alle ore 15.00 del 16 agosto.Contrada del DragoPiazza Giacomo Matteotti area davanti alla chiesa e alla sede della Contrada, via del Paradiso, vicolo della Palla a Corda: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.Via della Sapienza: divieto di transito dalle ore 7.45 e dalle 17.00 fino al termine delle prove e rientro dei barberi, tra il pomeriggio del 13 e il mattino del 16 agosto.Piazza Madre Teresa di Calcutta: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto; divieto di transito pedonale dalle ore 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto, consentito residenti e partecipanti alla Cena della Prova Generale.Nobil Contrada del BrucoVia del Comune, vicolo degli Orbachi, via di Mezzo: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.Via degli Orti: divieto di transito dalle ore 7.45 e dalle 17.00 fino al termine delle prove e rientro dei barberi,tra il pomeriggio del 13 e il mattino del 16 agosto.Le norme in vigore il 14 agosto relative alla Contrada vittoriosa sono da intendersi prorogate per le 72 oresuccessive al termine della Carriera.CONTRADE NON PARTECIPANTI ALLA CARRIERAContrada della TartucaPrato di Sant’Agostino: dalle ore 18.00 del 12 agosto divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.Via Pier Andrea Mattioli tratto Cerchia-Fontanella, prato di Sant’Agostino: divieto di transito dalle ore 17.00 alle 2.00 del giorno successivo.Deve essere sempre garantita la transitabilità dell’intersezione Cerchia-Sant’Agostino-Sant’Agata-SanPietro.Via delle Cerchia: doppio senso di circolazione.Contrada della LupaVia del Pian d’Ovile, via di Fontenuova tutta la piazza formata dall’intersezione tra le due vie: divieto di sosta con rimozione.Via di Fontenuova tra i civici 22-11: divieto di transito ad eccezione dei veicoli dei residenti nel tratto, i quali sono autorizzati a percorrerla con ingresso e uscita all’altezza del civico 22; strada a doppio senso di circolazione senza sfondo.Via di Vallerozzi tratto Abbadia-Pian d’Ovile: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 del 16 agosto.Imperiale Contrada della GiraffaPiazza Provenzano Salvani, via Provenzano Salvani da piazza Provenzano Salvani al civico 9: divieto di sosta con rimozione.Contrada Priora della CivettaVia Cecco Angiolieri tratto Vento-San Vigilio: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.Via Cecco Angiolieri, via del Moro tratto Bandini-Tolomei, piazza Tolomei: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto; divieto di transito pedonale dalle ore 18.30 del 15 alle 3.00 del 16 agosto, consentito residenti dell’area e partecipanti alla Cena della Prova Generale.Contrada del LeocornoPiazzetta Virgilio Grassi: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione fino alle ore 19.00 del 17 agosto.Dalle ore 10.00 del 15 alle 3.00 del 16 agosto:via di Follonica, via Sallustio Bandini tratto Follonica-civico 63 ingresso mensa universitaria: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione;via Sallustio Bandini tratto civico 63 ingresso mensa universitaria-via di San Vigilio: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione;via di San Vigilio: senso unico verso via Sallustio Bandini.Nobile Contrada del Nicchio - dalle ore 12.00 alle 24.00 del 15 agostoVia di Santa Chiara: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati (anche motoveicoli).Contrada di ValdimontonePiazza Alessandro Manzoni, via di Val di Montone tratto Manzoni-civico 4: il 16 e il 17 agosto divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.Il Campo: divieto di transito.Casato di Sopra: divieto di transito ai veicoli di peso superiore a 3,5 t.; divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 alle 22.00.Casato di Sotto tratto costa Larga-Tone: doppio senso di circolazione con uscita da via della Fonte;divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 alle 22.00.Casato di Sotto tratto Tone-Il Campo: divieto di transito e divieto di sosta dalle ore 10.00.L’accesso pedonale alla piazza è regolamentato con Ordinanze Sindacali (n. 76 e n. 79 del 4 luglio 2019), dalle ore 15.00 è consentito ai partecipanti al Corteo Storico, al personale delle Forze di Polizia in servizio nell’area, ai soggetti autorizzati dal Sindaco e ai residenti nella via (solo per raggiungere la propria abitazione e con divieto di trattenersi sulla strada oltre il tempo strettamente necessario).I titolari e/o dipendenti delle attività nel tratto non sono autorizzati al transito.Le persone con biglietto per i palchi comunali o invito a Palazzo Berlinghieri, potranno passare dopo l’ingresso in piazza dell’ultima contrada partecipante alla Carriera.Via della Fonte e vicolo della Fonte: divieto di fermata.Via Giovanni Duprè tratto Campo-Mercato, via del Mercato: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00.Piazza del Mercato: divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza, dall’occupazione di suolo pubblico della trattoria Papei all’incrocio con via dei Malcontenti, compresa l’area intorno al “Tartarugone”e tutta l’area a quota inferiore popolarmente denominata “vicolo del Fontanello”; i veicoli con CUDE che possono sostare nei quattro stalli vicino all’incrocio con vicolo di San Salvadore e via di Porta Giustizia.Vicolo di San Salvadore: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli.Via di Salicotto tratto Manna-Campo: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione; divieto di accesso al Campo.Via del Porrione tratto Logge del Papa-Campo: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati; fino alle ore 10.45 è consentito il transito degli autorizzati con ingresso e uscita dalle Logge del Papa.Via Rinaldini: divieto di transito e divieto di fermata dalle ore 8.00 fino al termine della “Provaccia” e uscita dei barberi e dei contradaioli al seguito; doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, entrata e uscita da Banchi di Sotto fino alle ore 10.45; divieto di accesso al Campo.Banchi di Sotto tratto San Vigilio-Travaglio: divieto di transito e divieto di fermata dalle ore 17.00 alle 24.00.Banchi di Sopra: divieto di transito dalle ore 11.00 alle 6.00 del 17 agosto.Via dei Montanini: divieto di transito dalle ore 17.00 alle 21.00.Via di Città tratto Postierla-Pellegrini: senso unico verso via dei Pellegrini; divieto di transito e divieto di fermata negli orari indicati alla voce “Barberi”.Via di Città tratto Pellegrini-Terme: divieto di fermata; fino alle ore 14.00 doppio senso di circolazione per i soli veicoli delle forze di polizia, vigili del fuoco, ambulanze, veicoli del Comune di Siena e veicoli di SEI Toscana per la raccolta rifiuti, fino a via Fontebranda con esclusione delle fasce orarie 7.45-9.30.Piazza di Postierla: divieto di sosta con rimozione; spostamento dello spazio riservato a CUDE all’interno dell’area recintata centrale.Via di Fontebranda lato destro discendente del tratto Città-civico 6: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli di soccorso.Piazza Indipendenza: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.Piazza Giacomo Matteotti stalli adibiti al carico e scarico davanti ai civici 31-32: divieto di sosta con rimozione.Piazza Jacopo della Quercia lato Palazzo del Governo, via del Capitano, via San Pietro: divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 alle 22.00.CENTRO STORICODalle ore 10.00 alle 21.00, con la sola eccezione dei veicoli autorizzati in deroga all’ordinanza Polizia Municipale n.562/2019, è vietata la circolazione in tutta l’area delimitata dai punti di accesso al centro storico: via Roma (inizio ZTL), via dei Pispini, piazza d’Ovile, via Esterna Fontebranda (area manovra bus pollicino), via Paolo Mascagni, piano dei Mantellini (incroci Cerchia e Diana), Prato di Sant’Agostino, via della Sapienza, rampa di accesso a piazza Giacomo Matteotti. L’area può essere ampliata a Porta Tufi e Porta San Marco a discrezione del Comando di Polizia Municipale.Via dei Pispini: fino alle ore 18.30 consentiti ingresso e uscita da Porta Pispini ai veicoli diretti al centro diurno La Mimosa.Piazza Giacomo Matteotti tratto davanti alla Camera di Commercio e bar La Favorita: divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 alle 21.00.Viale dei Mille (incrocio viale Venticinque Aprile) divieto di accesso dalle ore 10.00 alle 21.00 ad eccezione di: titolari di permesso ZTL temporaneo che riporta l’indicazione in deroga ordinanza Palio di agosto 2019; titolari di CUDE; veicoli diretti all’autorimessa Garage Busi, all’autorimessa della Banca Monte dei Paschi di Siena di piazza Gramsci denominata “ex Limonaia” (consentito ingresso dal varco di piazza Matteotti e uscita dal varco di Garibaldi), alle strutture ricettive dell’area con la relativa prenotazione e per il solo tempo necessario al carico e scarico bagagli; operatori con permesso annuale rilasciato a Poste Italiane ai quali é consentito ingresso e uscita dal varco di piazza Matteotti e la sosta per il tempo necessario al carico e scarico nello spazio davanti all’edificio Poste Italiane.TAXISono sospesi i posti di stazionamento in piazza del Duomo, via del Capitano e piazza Indipendenza dalle ore 15.00 alle 21.00. Il transito è consentito (anche per NCC) in via dei Mille, viale Curtatone, via Tozzi e nella ZTL con esclusione delle vie di Città, Banchi di Sopra e Banchi di Sotto e, dalle ore 15.00 alle 17.00, anche via di San Pietro, via del Capitano e piazza del Duomo.VEICOLI DI SOCCORSO E DELLE FORZE DI POLIZIASono autorizzati al transito i soli veicoli in servizio di emergenza e quelli per i quali è previsto lo stazionamento nelle postazioni di sorveglianza sanitaria e di sicurezza.BARBERIDivieto di transito in tutte le vie interessate dal passaggio dei barberi e dei contradaioli al seguito, dalle ore 7.45 fino al rientro nelle stalle (provaccia), ad eccezione dei veicoli di SEI Toscana di massa complessiva a pieno carico inferiore a 7 t. adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.I veicoli in transito, entrati prima dell’orario indicato, devono stare fermi con motore spento fino al termine del passaggio dei barberi e dei contradaioli con esclusione della direttrice Banchi di Sotto-Città e Banchi di Sopra-Montanini dove il transito è vietato.TITOLARI DI PERMESSO RESIDENTIAi titolari di permesso residente è consentito l’accesso alla ZTL fino alle ore 14.00.TITOLARI DI PERMESSO GARAGEAi titolari di permesso garage è consentito l’accesso alla ZTL fino alle ore 14.00 esclusivamente per raggiungere l’area privata di sosta indicata nel permesso.ALTRI AUTORIZZATITutti gli altri soggetti, non indicati in altre parti di questa sezione, autorizzati all’accesso ZTL in base all’ordinanza 40/D del 18 giugno 1994 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere alla ZTL fino alle ore 10.00. La Polizia Municipale valuterà urgenze o casi particolari.OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE BANCARELLEAi soggetti autorizzati alla vendita è consentito l’accesso nell’area mattonata di piazza del Campo da via Duprè entro le ore 7.45 e l’uscita dalla stessa via entro le 14.00. La sistemazione per le restanti ore pomeridiane è prevista in piazza Duomo (lato Santa Maria della Scala) e piazza Giacomo Matteotti.VENDITORI DI BIBITEAi soggetti autorizzati alla vendita è consentito l’accesso alla ZTL da via Roma e l’ingresso all’area mattonata di piazza del Campo da via Duprè dalle ore 6.00 alle 7.30 e da dopo la conclusione della Provaccia fino alle 14.00. L’uscita (sempre da via Duprè) deve essere effettuata dopo la conclusione della Carriera.La sosta dei veicoli dei venditori è consentita in piazza del Mercato negli spazi non a divieto o in via del Sole con esposizione di permesso di transito e sosta.TRASPORTO MERCINelle vie e piazze indicate è consentito il transito ai veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t. o a 5,5 m. di lunghezza, con permesso trasporto merci, solo dalle ore 6.00 alle 7.45 e dal termine della Provaccia fino alle 10.00 per le sole operazioni di carico e scarico.Nel Campo l’accesso è consentito esclusivamente nell’area mattonata, con ingresso e uscita da via Duprècon esclusione dalle ore 7.30 fino al termine della celebrazione della Messa del Fantino.Non è consentito il doppio senso di circolazione in via di Città nel tratto Pellegrini-Terme.AREA DAVANTI LE LOGGE DEL PAPADivieto di sosta con rimozione. L’area è riservata allo stazionamento di mezzi dei vigili del fuoco, Polizia e un autoveicolo della Misericordia.TRASPORTO ANIMALI CORTEO STORICOI veicoli adibiti al trasporto dei cavalli e buoi del Corteo Storico, possono accedere all’Orto dei Pecci dall’ingresso dell’ex Ospedale Psichiatrico e sostare in questa area fino al termine della manifestazione.Gli animali saranno condotti a mano in piazza del Mercato passando da via di Porta Giustizia.Tiemme Mobilità, gestore del trasporto pubblico locale, potrà modificare le linee secondo le proprie esigenze con il nulla osta del Comando di Polizia Municipale.Per le modifiche ai servizi urbani per il Palio di agosto consultare il sito www.tiemmespa.itTAXI, NR e NCCSono sospesi i posti di stazionamento in piazza Duomo e piazza Indipendenza dalle ore 15.00 alle 21.00.La circolazione è consentita in viale dei Mille, via Curtatone, via Tozzi e nella ZTL con esclusione delle vie di Città, Banchi di Sopra e Banchi di Sotto.PERMESSI ZONA A TRAFFICO LIMITATONel periodo di vigenza della ordinanza Polizia Municipale n.562/2019, i titolari di permesso Ztl garage, che non possono raggiungere il garage, sono autorizzati alla sosta dove consentito, all’interno del proprio settore, esponendo il premesso Ztl garage.Contrade: la validità dei permessi annuali e temporanei è sospesa dal 13 al 16 agosto, per lo stesso periodo sono a disposizione n. 10 permessi per ogni contrada. Le Contrade, entro il 30 agosto, dovranno comunicare al Comando Polizia Municipale le targhe dei veicoli utilizzati con i permessi.Permessi temporanei prolungati: non sono validi il 15 e 16 agosto, ad esclusione di quelli che riportano l’indicazione: in deroga ordinanza Palio di agosto 2019.Permessi temporanei brevi: il rilascio è sospeso il 16 agosto dalle ore 9.45.La Polizia Municipale rileverà direttamente le targhe dei veicoli usati per il trasporto dei palchi autorizzati alla circolazione ZTL il 7, 8, 9 agosto per il montaggio e il 17, 18 agosto per lo smontaggio; nonché degli animali e dei loro accompagnatori per le prove di addestramento, Tratta e Corteo Storico. Non è necessaria la comunicazione al Centro di Controllo ZTL.Se la Carriera del 16 agosto fosse rinviata, tutte le norme resteranno in vigore fino alla conclusione della manifestazione comprese quelle disposte per i giorni successivi.Per quanto non espressamente disposto dall’ordinanza Polizia Municipale n.562/2019, rimangono in vigore tutte le norme dell’ordinanza 40D/1994 e successive modifiche e integrazioni.