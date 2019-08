Palio di Siena del 16 agosto 2019, il bilancio del primo giorno di previsite - FOTOGALLERY

Al Ceppo è terminata da poco la prima giornata di previste in vista della Carriera dell’Assunta. Dalle 6 di questa mattina sono stati 50 i cavalli che hanno sfilato di fronte alla commissione veterinaria, 33 la mattina e 17 nel pomeriggio.Le colline di Monteresi sono tornate dunque ad essere il fulcro dell’attività paliesca di queste calde giornate estive e lo saranno anche oggi quando alla stessa ora, alle 6 in punto, si presenterà il secondo folto gruppo di cavalli (sono attesi domani 52 soggetti).Tra i soggetti presentati, in tarda mattinata ha attirato le attenzioni dei contradaioli presenti alla clinica di Ciampoli l’arrivo di Remorex che sembra diventato uno dei cavalli più ambiti in vista di agosto, anche grazie all’ottima prova di luglio. Nel pomeriggio molti i cavalli nuovi, con alcune eccezioni come Oppio, l’esperto grigio della scuderia Brandini che non corre il palio dal 2016 (Aquila con Tittia).Domani si replica e sarà la volta dei cosiddetti bomboloni visto che a turno dovrebbero presentarsi al Ceppo Porto Alabe, Violenta da Clodia, Tale e Quale, Solu Tue Due ed in chiusura Preziosa Penelope.