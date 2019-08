Palio di Siena del 16 agosto 2019, il bilancio del secondo giorno di previsite

La possibile assenza di Tale e Quale alle previsite era nell’aria da qualche giorno e l’ufficialità è arrivata in mattinata quando dai van di Carburo non è sceso il barbero vittorioso del Palio di luglio. Un’assenza che fa molto rumore e che sommata a quelle dei vari Rocco Nice, Phatos e Sarbana, toglie dal gioco un altro dei possibili protagonisti.Nella mattinata di visite a Monteresi sono stati in tutto 34 i cavalli visionati dalla commissione veterinaria comunale, tre in meno rispetto alla tabella di marcia viste le assenze di Resta, Ugolina e appunto Tale e Quale.Nel pomeriggio, invece, assente nel gruppo delle ore 17 Saburghesa, mentre erano presenti tutti gli altri soggetti, in totale 14, compresa la tanto attesa Preziosa Penelope, che ha chiuso intorno alle 19.40 la seconda giornata di previsite.In totale oggi sono stati visitati 48 soggetti, che sommati ai 50 di ieri fanno ben 98 cavalli passati allo screening della commissione, un numero elevato proprio come un mese fa.I veterinari, una volta completate tutte le schede, dovrebbero riunirsi nel tardo pomeriggio di venerdì dopo di che verrà diramata dal Comune la lista degli ammessi alle prove di notte e di quelli che invece andranno direttamente alla tratta.