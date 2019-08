Palio di Siena del 16 agosto 2019, i capitani delle dieci ai canapi: Alessandro Maggi, Chiocciola

La nostra intervista al capitano della Contrada della Chiocciola Alessandro Maggi in vista della prossima carriera del 16 agosto 2019.«Smaltita completamente non direi perché un piccolo pensiero a quanto successo a luglio c'è sempre. Abbiamo però lo spirito giusto per provare a far bene ed a riscattarci».«Io spero proprio di sì. Siamo usciti entrambi delusi dall'esito del palio di luglio, ma con Jonatan il rapporto continua. E' un grande uomo ed una persona che fa quello che dice. Spero che si ricreino le condizioni per riprovarci insieme».«Francesco Caria è in orbita Chiocciola ed anche con Gigi abbiamo un ottimo rapporto anche se la sua sarebbe una monta un po' più complicata per la Chiocciola per tutti i trascorsi che ben conosciamo».«Io credo di sì. Ci sono diversi cavalli per provare a comporre un lotto come quello di luglio, con 4/5 soggetti che possono far esultare i popoli. Direi che al netto dei prossimi step, credo che possano verificarsi i presupposti per ripetere la situazione di un mese fa».«Spero che stia bene e mi arrivano notizie confortanti al riguardo. Non voglio essere scaramantico, anzi voglio chiamarla: spero proprio che ci ritocchi in sorte».«Penso che si possa cambiare poco. Sono le ghiandine che determinano i posti al canape e se si creano situazioni con avversarie vicine la turbolenza aumenta. Noi a luglio siamo stati sfortunati perché ci siamo trovati in una situazione con tutte le rivali vicine. Eravamo in mezzo a quattro rivali, nel fulcro della “confusione”, ed anche noi abbiamo un po' subito».