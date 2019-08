Palio di Siena del 16 agosto 2019, i capitani delle dieci ai canapi: Stefano Bernardini, Oca

La nostra intervista al capitano della Nobile Contrada dell'Oca Stefano Bernardini in vista della prossima carriera del 16 agosto 2019.«Per una contrada come l'Oca che è dal 2013 che non vince l'unico obiettivo è quello della vittoria. Siamo consapevoli però che c'è anche la rivale e che molto dipenderà dall'assegnazione».«Direi proprio di sì, come lo sono tutti i palii. Quando c'è la rivale ancora di più».«Giovanni sa benissimo che l'Oca è casa sua e che se vuol venire a montare da noi basta alzi il telefono. Siamo però consapevoli che si tratta di un fantino corteggiato da tutti perciò dipenderà molto dal cavallo che ci toccherà in sorte».«Ho sempre detto che il mio obiettivo è quello di montare i fantini migliori e in questo senso c'è solo uno, tra i big, che non può venire nell'Oca e parlo di Andrea Mari per ovvi motivi. Per il resto provo con tutti. Come dicevo, dipende dal cavallo».«Io ci provo».«Il lotto di luglio mi è piaciuto molto. C'è da dire però che alcuni dei protagonisti di un mese fa non ci saranno, come Rocco Nice, Tale e Quale e Sorighittu. Vediamo quale sarà la lista che ci porteranno i veterinari, ma personalmente sono a favore di un lotto alto».«Dipende dal materiale che ci verrà presentato il 13. Se ci saranno diversi big possiamo provare a reinserirla. A luglio, per esempio, in un lotto del genere io ce l'avrei messa».