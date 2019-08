Palio di Siena del 16 agosto 2019: 57 cavalli ammessi alle prove regolamentate, 9 direttamente alla Tratta

Cinquantasette cavalli ammessi alle prove regolamentate (prove di notte) di domenica mattina e nove promossi direttamente alla tratta. Questo il responso della commissione veterinaria comunale che dopo aver esaminato le schede dei 98 soggetti passati allo screening della due giorni di previsite del Ceppo ha diramato la sentenza definitiva.L’unica sorpresa è l’esclusione di Rodrigo Baio, il cavallo della scuderia di Tremendo che avrebbe potuto essere inserito in un ipotetico lotto. Per il resto, tra gli ammessi direttamente alla tratta ci sono tutti i big: Porto Alabe, Preziosa Penelope, Remorex, Violenta da Clodia (confermate dunque le indicazioni positive al riguardo), Schietta, Remistirio, Renalzos, Tonina, Una per tutti.Dovranno invece passare dalle “forche caudine” delle prove regolamentate sia Solu Tue Due che Tabacco (ed anche Oppio), che probabilmente non hanno convinto a pieno i veterinari, ma che al Ceppo sono apparsi comunque in buona forma e in caso di passaggio alla tratta potranno rientrare sicuramente tra i papabili per il lotto dei dieci.Prossimo step le prove di notte, che si disputeranno in una sola giornata, a differenza di luglio, vale a dire domenica mattina a partire dalle 6.Le prove si svolgeranno dalle ore 6 alle 8, con arrivo in piazza del Mercato entro le ore 5,30(numero, cavallo, proprietario)1) BOMBARDINO – Mark Harris Getty2) OPPIO – Caterina Brandini3) QUANTOVALI – Alessandro Chiti4) QUARZUS – Maurizio Pacchi5) QUESTURINO – Alessandro Congiu6) RAKTOU – Maurizio Farnetani7) REO CONFESSO – Antonino Vallone8) RIO MANIGOS – Maurizio Carboni9) ROMBO DE SEDINI – Augusto Posta10) ROSEDDU – Marco Sampieri11) ROTEGAGIU – Roberto Meniconi12) SENNORESA – Alessio Giannetti13) SMERALDO NULESE – Mark Harris Getty14) SOLEANDROS – Fabio Fioravanti15) SOLERO – Mario Savelli16) SOLU TUE DUE – Chiara Falciani17) SYMPOSYUM – Romina Miseria18) TABACCO – Antonio Siri19) TEMPESTA DA CLODIA – Giuliano Sampieri20) TORNADA – Samuele Sampieri21) TORNASOL – Mark Harris Getty22) TOTTUGODDU – Camilla Marzi23) TOUT BEAU – Tommaso Furielli24) TRISTEZZA – Enzo Tansini25) UCALY – Federico Tarquini26) UGAR – Alessio Bincoletto27) UGO RICOTTA – Paolo Boschi28) UNAMORE – Stefano Vanni29) UNGARO DE BONORVA – Harry Arthur Louis Westerman30) UNIDOS – Carmen Tiezzi Magi31) URAGANA BELLA – Luca Francesconi32) URIAN – Massimo Columbu33) URSELLA – Giuseppe Corrias34) UVA FRAGOLA – Nicola Borselli35) VALLEROZZI – Mario Fracassi36) VALOROSA GEMMA – Giacomo Berti37) VENTOSU – Giovanni Crema38) VENTURIUS – Vanessa Bracaloni39) VENUS DE CAMPEDA – Valentino Loi40) VERANU – Carlo Sanna41) VI BRO PEDRALADA – Federico Guglielmi42) VIEMMIDIETRO – Massimo Milani43) VINO SANTO – Vittorio Vannini44) VIPERA OTZANESA – Andrea Corsetti45) VIRTU' SENESI – Andrea Sanna46) VISO D'ANGELO – Riccardo Barontini47) VOLPINO – Dario Colagè48) WINNER EASY – Paolo Saracini49) ZENIATA – Gavino Carboni50) ZENIOS – Giuseppe Zedde51) ZENIS – Elvira Valenti52) ZENTILE – Mark Harris Getty53) ZEUS ZENO – Romina Miseria54) ZICULITTH – Alessandro Cersosimo55) ZINGARO BAIO – Jonatan Bartoletti56) ZINZULA SEDILESA – Vittorio Vannini57) ZOE – Filippo TotiLe prove si svolgeranno dalle ore 6 alle 8, con arrivo in piazza del Mercato entro le ore 5,30(numero, cavallo, proprietario)1) PORTO ALABE – Fabrizio Brogi2) PREZIOSA PENELOPE – Sandra Rossi3) REMISTIRIO – Elias Mannucci4) REMOREX – Massimo Columbu5) RENALZOS – Marcello Roti6) SCHIETTA – Anna Maoddi7) TONINA – Elisabetta Ferrini8) UNA PER TUTTI – Massimo Milani9) VIOLENTA DA CLODIA – Theodore William Thomas Westerman