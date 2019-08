Palio di Siena del 16 agosto 2019: svolte le prove regolamentate, attesa per la lista dei cavalli alla Tratta

Si sono concluse poco fa le prove regolamentate (prove di notte) del Palio di Siena del 16 agosto 2019, ultimo step prima della Tratta di martedì.Tante le presenze in piazza del Campo con i contradaioli che hanno riempito i palchi. Subito molta attenzione alla prima prova dove erano presenti Tabacco e Solu Tue Due, i soggetti che pur avendo corso il Palio di luglio sono stato rimandati dai veterinari alle prove di notte. Entrambi sono sembrati piuttosto in forma. Per il resto si è visto qualche spunto interessante mente sono da segnalare alcune cadute. Nella seconda prova è caduto a San Martino Marco Bitti da Unamore. Nella quinta stessa sorte per Dino Pes da Ugo ricotta, mentre nella sesta è caduto al Casato Alessio Giannetti da Viemmidietro. Infine, nell’ultima prova è caduto a San Martino Salvo Vicino da Venturius.Adesso i veterinari esamineranno tutte le loro schede per determinare l’elenco dei cavalli che parteciperanno alla tratta di martedì mattina. Possibile che la lista non esca prima di domani, addirittura nel pomeriggio, queste le indiscrezioni raccolte questa mattina.