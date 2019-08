Palio di Siena del 16 agosto 2019: 35 cavalli ammessi alla Tratta

Sono 35 i cavalli ammessi alla Tratta per il Palio di Siena del 16 agosto 2019 che si svolgerà nella mattinata di martedì 13.Dopo le prove regolamentate (prove di notte), che si sono svolte questa mattina, domenica 11 agosto, con sette batterie, sono 26 su 57 i cavalli scelti, con nessuna esclusione eccellente, che si vanno ad aggiungere ai nove già ammessi direttamente alla Tratta dopo le previsite: Porto Alabe, Preziosa Penelope, Remistirio, Remorex, Renalzos, Schietta, Tonina, Una per Tutti, Violenta da Clodia.Alle 5.30 di martedì i proprietari presenteranno i soggetti mettendoli a disposizione dell'Amministrazione comunale. Successivamente (dalle 6 alle 8) i cavalli prenderanno parte alle batterie per poter essere scelti dai Capitani delle Contrade dopo avere superato la visita della Commissione veterinaria. I dieci selezionati saranno poi assegnati alle dieci Contrade che partecipano al Palio dell'Assunta (Chiocciola, Oca, Selva, Aquila, Onda, Torre, Istrice, Pantera, Drago e Bruco) con il sorteggio che avverrà in Piazza del Campo davanti a Palazzo Pubblico tenuto dal sindaco di Siena, Luigi De Mossi.(numero, nome cavallo, proprietario)1. BOMBARDINO – Mark Harris Getty2. OPPIO – Caterina Brandini3. PORTO ALABE – Fabrizio Brogi4. PREZIOSA PENELOPE – Sandra Rossi5. RAKTOU – Maurizio Farnetani6. REMISTIRIO – Elias Mannucci7. REMOREX – Massimo Columbu8. RENALZOS – Marcello Roti9. REO CONFESSO – Antonino Vallone10. RIO MANIGOS – Maurizio Carboni11. ROMBO DE SEDINI – Augusto Posta12. SCHIETTA – Anna Maoddi13. SENNORESA – Alessio Giannetti14. SMERALDO NULESE – Mark Harris Getty15. SOLEANDROS – Fabio Fioravanti16. SOLERO – Mario Savelli17. SOLU TUE DUE – Chiara Falciani18. TABACCO – Antonio Siri19. TEMPESTA DA CLODIA – Giuliano Sampieri20. TONINA – Elisabetta Ferrini21. TORNADA – Samuele Sampieri22. TORNASOL – Mark Harris Getty23. TOTTUGODDU – Camilla Marzi24. TOUT BEAU – Tommaso Furielli25. TRISTEZZA – Enzo Tansini26. UCALY – Federico Tarquini27. UGAR – Alessio Bincoletto28. UGO RICOTTA – Paolo Boschi29. UNA PER TUTTI – Massimo Milani30. UNGARO DE BONORVA – Harry Arthur Louis Westerman31. UNIDOS – Carmen Tiezzi Magi32. URSELLA – Giuseppe Corrias33. VERANU – Carlo Sanna34. VIOLENTA DA CLODIA – Theodore William Thomas Westerman35. VOLPINO – Dario Colagè