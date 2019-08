Palio di Siena del 16 agosto 2019, le ipotesi sulle monte a 24 ore dall'assegnazione - le percentuali

Le ipotesi sulle monte nelle dieci Contrade partecipanti al Palio di Siena del 16 agosto 2019

CHIOCCIOLA

OCA

SELVA

AQUILA

ONDA

TORRE

ISTRICE

PANTERA

DRAGO

BRUCO

Nei Queste le nostre ipotesi di monta, con relative percentuali, in vista del Palio di Siena del 16 agosto 2019 che si corre in onore della Madonna Assunta.: Dopo la beffa di luglio si riparte da Scompiglio, che ha tanto desiderio di riscatto quanto quello della Contrada. In caso di assegnazione non troppo favorevole le altre strade portano a Tremendo, Amsicora e Carburo. Suggestiva, quanto di difficile realizzazione, l'ipotesi Trecciolino.SCOMPIGLIO 50%, TREMENDO 30%, AMSICORA 10%, CARBURO 10%.: Nel primo palio dell'annata capitan Bernardini attende l'assegnazione per poter dare l'assalto ad un big. Tittia è corteggiatissimo e difficilmente arrivabile, ma “l'Oca è casa sua” ha sostenuto nella nostra intervista il capitano e una eventuale situazione vincente potrebbe farlo vacillare. Buone chance per Brigante. Vive le ipotesi Pusceddu e Siri.BIGHINO 40%, BRIGANTE 30%, AMSICORA 20%, TITTIA 10%: Non c'è due senza tre ed il quattro vien da sè, dice un vecchio adagio. Nel caso del rapporto Selva-Coghe è invece difficile che Tempesta indossi per la quarta volta consecutiva il giubetto di Vallepiatta. Servirebbe una lunga serie di incastri. In caso di cavallo buono scatterebbe l'assalto a Tittia, con una porta aperta anche per Scompiglio. In caso contrario attenzione all'ipotesi Ares o all'esordiente Piras.PIRAS 40%, TITTIA 30%, ARES 20%, TEMPESTA 10%.: Il fantino desiderato da capitan Lorenzini con un cavallo competitivo è Giovanni Atzeni. Prima alternativa è Carlo Sanna, seconda Andrea Coghe. Per un palio in difesa possibile l'arrivo di Dino Pes.BRIGANTE 40%, TITTIA 30%, COGHE 20%, VELLUTO 10%.: Dopo la buona prestazione di luglio capitan Toscano potrebbe ripartire da Antonio Siri. E' chiaro che in caso di assegnazione particolarmente favorevole partirebbe la caccia ad un big, nella fattispecie Tittia e Brigante.AMSICORA 50%, BRIGANTE 30%, TITTIA 20%.: Situazione in divenire quella della Torre. Con un cavallo “da corsa” capitan Capelli proverà con Brio e Scompiglio, due strade comunque complicate per diversi motivi. Si potrebbe invece partire da Carburo, con possibilità anche per Trecciolino.CARBURO 50%, TRECCIOLINO 25%, SCOMPIGLIO 25%.: Capitan Franchi è ansioso di accogliere nuovamente in Camollia Giovanni Atzeni e la situazione potrebbe essere quella propizia. In alternativa c'è Carlo Sanna, così come non è da escludere l'ipotesi Andrea Coghe.TITTIA 50%, BRIGANTE 30%, TEMPESTA 20%.: Capitan Frati potrebbe ripartire da Trecciolino, anche se per un palio in difesa non sono da tralasciare le strade che portano a Bighino e Carburo. Con un cavallo competitivo, invece, possibile l'approdo di Scompiglio, più difficile Andrea Mari.TRECCIOLINO 50%, SCOMPIGLIO 30%, BIGHINO 10%, CARBURO 10%.: “Ares merita un'altra chance, da noi o in un'altra Contrada”. Così ha parlato qualche giorno fa Fabio Miraldi che potrebbe ripartire dal fantino astigiano. Con il cavallo buono ed alcuni incastri al loro posto, attenzione al ritorno di un big, vale a dire Giovanni Atzeni. Possibilità anche per Turbine.ARES 60%, TURBINE 30%, TITTIA 10%.: Il Bruco parte da una certezza: Andrea Mari. Con quanti cavalli il fantino senese rimarrà nel Bruco? Difficile dirlo, forse 6, magari 7, o addirittura 8. Fatto sta che è difficile pensare all'eventualità che Brio scenda. In quel caso, però, arriverebbe la possibilità per Grandine, o forse per Turbine.BRIO 70%, GRANDINE 20%, TURBINE 10%.