Palio di Siena del 16 agosto 2019, i capitani delle dieci ai canapi: Fabio Miraldi, Drago

La nostra intervista al capitano della Contrada del Drago, Fabio Miraldi, in vista della prossima carriera del 16 agosto 2019.



Capitano, Quali aspettative riponete nella prossima carriera?

«Di poter fare un bel palio. Siamo usciti bene da luglio. Abbiamo vinto lo scorso anno quindi siamo tranquilli e sereni per provare a fare la migliore figura possibile».



Remorex si è dimostrato un ottimo soggetto. Lo rivorresti?

«Assolutamente sì, anche se prima del palio non aveva un grosso credito e proprio per questo nessuno dei nostri contradaioli è saltato nel momento dell’assegnazione. Non era molto considerato dai big tranne che da uno, di cui non farò il nome, che lo aveva avuto a scuderia e mi disse che avremmo potuto fare un gran palio. Adesso, invece, è un cavallo che cercano quasi tutti i big».



Lotto alto o lotto basso?

«Lotto alto riprendendo in considerazione anche Preziosa Penelope. Se ci saranno molti di quelli di luglio potremmo pensare di inserirla. In più ci sono 2/3 soggetti che potrebbero rientrare e altri che invece potrebbero esordire come Schietta, Rodrigo Baio o Tempesta da Clodia».



Federico Arri a luglio ha fatto un ottimo palio. Potrebbe tornare nel Drago?

«Se c’è un cavallo adatto potrebbe rimontare. E devo dire che si sarebbe anche guadagnato un’altra chance, nel Drago o in un’altra contrada».



Con Brio che è fantino di contrada del Bruco e Scompiglio corteggiatissimo da molte contrade, in caso di cavallo buono potrebbe aprirsi la strada che porta a Tittia?

«Lo monterei molto volentieri, tra l’altro ha già montato nel Drago ma quando era molto più giovane e meno esperto di adesso. Giovanni ha moltissime opzioni, tra le quali contrade “storiche” con rapporti che vengono da lontano. Chissà, nel palio mai dire mai. Magari si creano situazioni particolari e “casca” proprio nel Drago».