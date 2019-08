Palio di Siena del 16 agosto 2019, i capitani delle dieci ai canapi: Simone Manganelli, Bruco

La nostra intervista al capitano della Nobile Contrada del Bruco, Simone Manganelli, in vista della prossima carriera del 16 agosto 2019.



Capitano, la sorte vi ha concesso un’altra possibilità…

«Per noi si tratta di un prolungamento dell’estate. L’estrazione è stata una gioia per tutti perché la vittoria manca alla nostra contrada da undici anni ed ogni opportunità viene accolta con felicità estrema».



Ripartirete con una certezza: Andrea Mari detto Brio.

«Assolutamente sì. La scelta sotto questo aspetto ci tutela e ci fa stare tranquilli. Siamo in attesa di poterlo rimontare».



Se invece non si presentasse l’occasione favorevole e decideste di comune accordo di farlo “partire” potrebbero essere Grandine e Turbine due valide alternative?

«Per questo palio guardiamo su più direzioni, non solo su una o due opzioni. La scelta del tredici sarà in base al cavallo che ci toccherà in sorte, nella malaugurata ipotesi che Andrea scenda».



Tra luglio e agosto sono cambiate solamente due contrade, però qualche equilibrio si è modificato, giusto?

«Sì. Ogni palio ha una storia a sè ed anche l’inserimento di sole due contrade può spostare qualche equilibrio. Di sicuro nel palio di agosto ci potranno essere delle dinamiche diverse rispetto a luglio».



Parliamo di cavalli. C’è la possibilità di comporre nuovamente un lotto livellato verso l’alto come quello di luglio?

«E’ presto per dirlo. Gli orientamenti saranno figli della selezione delle previsite e dei successivi step. Per quanto mi riguarda se ci saranno le giuste condizioni ben venga un lotto alto».