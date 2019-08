Palio di Siena del 16 agosto 2019: gli ospiti del Comune

Come Come di consueto il Comune di Siena ospita personaggi illustri in occasione del Palio. Questi gli ospiti dell'Amministrazione comunale che saranno a Palazzo Pubblico in occasione del Palio di Siena del 16 agosto 2019, Palio dell'Assunta.Gian Marco Centinaio – Ministro Politiche Agricole, Alimentari e ForestaliGiovanni Toti - Presidente della Regione LiguriaSilvia Saltamartini – Delegata sezione ippica Ministero Politiche AgricoleMaurizio Piccolotti – Direttore Ispettorato P.S. al ViminaleCharles Ellis Schumer (Chuck) - Senatore Stati Uniti d’AmericaAlberto Bonisoli – Ministro per i Beni e le Attività CulturaliSen. Manuel VescoviOn. Mario LoliniPaolo Canaparo – Viceprefetto Ministero InternoHee-seog Kwon – Ambasciatore della Repubblica di Corea in ItaliaEike Schmidt – Direttore Gallerie degli UffiziThomas Smitham – Vice Capo Missione dell’Ambasciata USA in ItaliaSimona Grabbi – Presidente Ordine degli Avvocati di TorinoAvv. Massimiliano BaldiniMassimo Ghini - Attore