Palio di Siena del 16 agosto 2019: si definiscono le monte, gli aggiornamenti in DIRETTA

Gli aggiornamenti in diretta sulle monte per il Palio di Siena del 16 agosto 2019

Ricordiamo di aggiornare la pagina per vedere i nuovi inserimenti.

14.59 - Potrebbe chiudersi il valzer con Trecciolino nella Pantera, Bighino nell'Oca e Velluto o Amsicora nell'Aquila14.54 - Giovanni Atzeni detto Tittia verso la Selva- Voci dell’ultimo minuto: starebbe maturando un colpo di scena con Andrea Mari detto Brio che potrebbe rimanere nel Bruco, con Tempesta verso l’Istrice14.31 - Adesso Giosuè Carboni detto Carburo sembra diretto verso il Bruco- Non è da escludere però neanche l'ipotesi di Andrea Mari detto Brio nella Torre e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio nella Selva- Prime vociCarlo Sanna detto Brigante - OndaJonatan Bartoletti detto Scompiglio - TorreAntonio Siri detto Amsicora - OcaGiovanni Atzeni detto Tittia - IstriceGiosuè Carboni detto Carburo - ChiocciolaGigi Bruschelli detto Trecciolino - PanteraAndrea Coghe detto Tempesta - AquilaAndrea Mari detto Brio - SelvaSebastiano Murtas detto Grandine - BrucoFederico Arri detto Ares - Drago- Possibile Federico Arri detto Ares nel Drago- Ipotesi Andrea Coghe detto Tempesta per L’Aquila e Antonio Siri detto Amsicora per l'Oca- Più difficile capire le scelte di Jonatan Bartoletti detto Scompiglio e Andrea Mari detto Brio. Il primo potrebbe andare nella Selva con Brio nella Torre- Via al valzer delle monte. L'assegnazione che lascia molti dubbi sulle possibili accoppiate: Giovanni Atzeni detto Tittia potrebbe approdare nell’Istrice, con Carlo Sanna detto Brigante nell'Onda