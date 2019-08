Palio di Siena del 16 agosto 2019: l'Assegnazione. Esultano Torre, Selva, Istrice e Onda

Esultano i contradaioli della Torre per Violenta da Clodia, quelli della Selva con Remorex, dell'Istrice per Oppio e dell'Onda per Porto Alabe

Gli abbinamenti cavallo-contrada

per il Palio di Siena del 16 agosto 2019

(contrada - cavallo)

TORRE - VIOLENTA DA CLODIA - VIOLENTA DA CLODIA



CHIOCCIOLA - UNA PER TUTTI - UNA PER TUTTI

PANTERA - TABACCO - TABACCO

BRUCO - SCHIETTA

- SCHIETTA

AQUILA - TOTTUGODDU

SELVA - REMOREX

ISTRICE - OPPIO

ONDA - PORTO ALABE

OCA - UNIDOS

DRAGO - TORNADA - TOTTUGODDU- REMOREX- OPPIO- PORTO ALABE- UNIDOS- TORNADA









E' stata effettuata oggi, martedì 13 agosto, in Piazza del Campo con inizio attorno alle 13, l'assegnazione dei cavalli alle dieci Contrade che parteciperanno al Palio di Siena del 16 agosto 2019 che si corre in onore della Madonna Assunta, ed il cui Drappellone è stato realizzato da Milo Manara.Ad estrarre le contrade ed i cavalli il sindaco di Siena, Luigi De Mossi.In un lotto con tre soggetti che hanno già vinto il Palio (Porto Alabe con due vittorie, Remorex e Oppio) e tre cavalli esordienti, esultano per l'assegnazione i contradaioli della Torre per Violenta da Clodia, quelli della Selva per Remorex, dell'Istrice per Oppio e dell'Onda per Porto Alabe.Adesso il via al cosiddetto valzer delle monte con le Contrade che si accorderanno con i fantini per formare le accoppiate che questa sera alle ore 19.15 correranno la prima prova del Palio dell'Assunta 2019.