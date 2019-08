Palio di Siena 16 agosto 2019: i 10 cavalli al canape

I 10 CAVALLI PER IL

PALIO DI SIENA DEL 16 AGOSTO 2019



1 - 1 PORTO ALABE

2 - 2 UNA PER TUTTI

3 - 4 VIOLENTA DA CLODIA

4 - 11 SCHIETTA

5 - 13 REMOREX

6 - 22 UNIDOS

7 - 28 TABACCO

8 - 29 TOTTUGODDU

9 - 30 TORNADA

10 - 35 OPPIO

E' stato reso noto pochi minuti fa il lotto dei 10 cavalli che prenderanno parte al Palio di Siena del 16 agosto 2019, che si corre in onore della Madonnna Assunta.I soggetti sono stati scelti dai capitani delle dieci Contrade che correranno il Palio, alla presenza del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, riuniti al termine delle cinque batterie disputate questa mattina a partire dalle 9 (con nessuna di recupero) e vinte rispettivamente da Tristezza, Unidos, Tornada, Remistirio e Raktou.Fra poco in Piazza del Campo avverrà l'assegnazione: i dieci cavalli saranno assegnati in sorte alle dieci Contrade partecipanti al Palio: Chiocciola, Oca, Selva, Aquila, Onda, Torre, Istrice, Pantera, Drago e Bruco. Due le coppie di rivali in piazza per questo Palio di agosto: Aquila-Pantera e Oca-Torre, più Onda-Torre (unico caso di rivalità unilaterale in quanto l'Onda non viene riconosciuta come nemica dalla Torre).Scelto un lotto con tre soggetti che hanno già vinto il Palio (Porto Alabe, due palii vinti, Oppio e Remorex) e tre esordienti (Tornada, Tottugoddu, Unidos) con l'esclusione della fortissima Preziosa Penelope come era prevedibile e la meno prevedibile di Solo Tue Due.