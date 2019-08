Palio di Siena del 16 agosto 2019: il bilancio della prima giornata

Va agli archivi la prima giornata di Palio in questo caldo agosto 2019, iniziata di prima mattina con la Tratta e terminata poco fa con lo svolgimento della prima prova.I Capitani, dopo le batterie di selezione, hanno composto un lotto piuttosto interessante, con 3/4 punte, alcuni cavalli interessanti ed altri esordienti da valutare. A saltare sono state la Torre che ha avuto in sorte Violenta da Clodia, l’Onda con Porto Alabe, l’Istrice con Oppio e la Selva con Remorex.Sono queste le quattro punte della prossima carriera anche perché tutte le contrade sono riuscite a comporre accoppiate di livello con Scompiglio in Salicotto, Tittia nella Selva, Brigante che nell’Onda va a ricomporre il binomio vincente dell’agosto 2017 e Tempesta nell’Istrice, dove sembrava potesse arrivare Brio che ha invece deciso di rimanere nel Bruco.Nella prova di stasera ottime indicazioni da Stefano Piras che ha indossato il giubbetto dell’Aquila, ma che dovrà convincere capitan Lorenzini perché da domani dovrebbe essere in arrivo Velluto.