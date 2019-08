Palio di Siena del 16 agosto 2019: il bilancio della seconda giornata

Si è conclusa poco fa anche la seconda giornata di Palio dell'Assunta che lascia agli archivi due prove senza particolari spunti, ma con le varie accoppiate che stanno cercando il giusto amalgama per provare a imporsi il 16 sera.Tra le contrade che ci sembrano più attive ci sono L’Aquila e la Chiocciola. La prima ha confermato la monta dell’esordiente Stefano Piras che sembra aver convinto a pieno capitan Lorenzini. Il rione di San Marco si affida invece alla voglia di riscatto di un Francesco Caria sembrato molto voglioso in queste prime tre prove, soprattutto alla mossa dove è sempre riuscito a partire tra i primi.Oggi si è svolta anche la consueta processione dei ceri e dei censi che ha visto monturarsi i bambini di tutte le 17 contrade, in un colpo d’occhio di colori bello ed emozionante.Domani sarà un’altra giornata intensa, la serata delle cene propiziatorie, dell’attesa, delle speranze che si mischiano alla paura: una serata di Palio.